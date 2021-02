Si hay ahorro….¿dónde está?

Tenemos dinero suficiente, asegura AMLO

Para vacunas sí….¿pero y los insumos en hospitales?

Pacientes pierden sus patrimonios por el Covid-19



POR supuesto que le asiste la razón al presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR al afirmar que el gobierno de la Cuarta Transformación tiene dinero suficiente para comprar las dosis necesarias para inmunizar a toda la población en prevención del Covid-19. Nadie duda que, en cuanto exista la producción necesaria del biológico, todos los mexicanos serán vacunados gratuitamente.



Sin embargo, también es una realidad-triste y desesperante, por cierto-que los hospitales públicos carezcan de los insumos que se requieren para combatir la enfermedad del siglo y que, en muchos de los casos, los familiares del paciente invierten sus propios recursos para la adquisición de los medicamentos.



Son innumerables los testimonios de médicos, enfermeras, químicos y personal de intendencia, principalmente, quienes se quejan de las carencias y que los colocan en grave desventaja contra el virus SARS-CoV-2.



Tal vez a eso se refieran los intelectuales que sugieren que el presidente LÓPEZ OBRADOR debería cancelar temporalmente la construcción de la refinería Dos Bocas, el Tren Maya y el aeropuerto internacional de Santa Lucía, y no necesariamente para la compra de los millones de dosis de vacuna que se requieren para controlar la pandemia.



El controversial tema ha colocado en esquinas opuestas tanto al Jefe de la Nación como a un sector importante de intelectuales. No obstante, llama la atención la postura tajante del Ejecutivo Federal para descalificar a quienes comulgan con esa idea.



Quien encabeza la 4T apuntala su criterio en el hecho de que los ahorros producidos por el combate a la corrupción son suficientes para garantizar la vacunación nacional sin necesidad de suspender las obras importantes de su gobierno que, además, subraya, generan empleos.



Pero la revirada de AMLO fue más allá al ejemplificar que los recursos que pagaban los gobiernos neoliberales a HÉCTOR AGUILAR CAMÍN y ENRIQUE KRAUZE serían suficientes para comprar un millón 37 mil vacunas. Asegura que anteriormente se destinaban entre 8 y 10 mil millones de pesos para el pago de ’chayotes’ a medios de comunicación e intelectuales.



Si la aseveración es cierta o falsa en lo único que no queda ninguna duda es la triste realidad que viven actualmente médicos y pacientes de los hospitales públicos ante la falta de insumos, como consecuencia de la austeridad republicana decretada por el gobierno de la Cuarta Transformación.



Es decir, si el combate a la corrupción ha generado millonario ahorro a las finanzas públicas, la bonanza económica debería reflejarse en la atención de los pacientes que enfrentan el terrible Covid-19 y, desde luego, a los enfermos que padecen males crónico-degenerativos y que han visto suspendidos sus respectivos tratamientos por la reconversión hospitalaria.



Como en toda controversia, la polarización de criterios forma parte del debate: por un lado, quienes sugieren suspender temporalmente las obras federales de la 4T para inyectar mayores recursos al sector salud y, por el otro, la opinión gubernamental que considera innecesaria esa petición ante las finanzas sanas que aseguran la adquisición y suministro gratuito de las vacunas.



Donde la perspectiva oficial se pierde es en el hecho de que no solamente se deben concentrar esfuerzos en el programa de vacunación, sino que la planeación del sector salud debe incluir el suministro total de insumos a los hospitales públicos.



Desde otra óptica, es justo y necesario que el gobierno Federal garantice los materiales y medicamentos necesarios en los centros hospitalarios para evitar que los pacientes hagan uso de sus propios patrimonios, ya de por sí afectados por los efectos negativos de la pandemia en todos los sectores productivos.



DESDE EL BALCÓN:

I.-Dura revirada de los médicos odontólogos a través de un comunicado a la Opinión Pública por un comentario del subsecretario de Salud, HUGO LÓPEZ-GATELL, al considerar que ese sector de profesionales de la salud y los repartidores a domicilio tienen el mismo riesgo de contagiarse con el virus SARS-CoV-2.

El documento lo signan el DR. MANUEL SERGIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, presidente de la Asociación Dental Mexicana y de la Federación Nacional de Colegios de Cirujanos Dentistas A.C., y el Mtro. CARLOS CARMONA ZETINA, presidente del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas A.C.

Ambos profesionistas representantes de los odontólogos mexicanos externaron públicamente su malestar e indignación por la opinión del doctor LÓPEZ GATELL, quien considera mínimo el riesgo a pesar de que en ocasiones trabajan hasta 45 minutos en la cavidad bucal de un paciente.

II.-El mega-apagón en el norte del país de las 7 A.M. a las 13:30 horas afectó la entrega oportuna y mañanera de Palacio. Sin embargo, tarde pero seguro.



