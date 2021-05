Si hoy fueran los comicios arrasaríamos dos a uno: Abelina López Rodríguez

Al visitar la colonia La Poza este sábado, la candidata de MORENA a la alcaldía de Acapulco, Abelina López Rodríguez, señaló que hoy Guerrero le manda un mensaje no solamente a México, si no a todo el mundo, al tener una abanderada a la gubernatura que sin duda alguna llevará las riendas de Guerrero.



"Hoy Guerrero le dice al mundo que tendrá un relevo generacional, las encuestas indican que la próxima gobernadora será Evelyn Salgado".



Abelina López también informó a los ciudadanos que si hoy fueran las elecciones se ganaría dos a uno y reiteró lo que ha venido mencionando, que será una empleada del pueblo y que nunca perderá la humildad que la caracteriza



"No voy a estar por encima del pueblo, seré la empleada del pueblo y ustedes serán mi patrón", dijo.



Además realizó el llamado a los acapaulqueños a consolidar la Cuarta Transformación en Acapulco, pues sólo un gobierno honesto que trabaje de la mano de los ciudadanos, podrá sacarlo adelante.



"O levantamos entre todos a nuestro bello puerto, o se nos irá de las manos".



López Rodríguez, fue acompañada al evento por la candidata a Diputada Federal por el Distrito 09; Rosario Merlín García, quien hizo el llamado a los acapulqueños para que este 06 de Junio voten de forma masiva por Morena y también llamó a la unidad para poder lograr el triunfo en las urnas.