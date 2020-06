Si hoy hubiera elecciones, Morena aplastaría incluso más que en 2018: México Elige

A casi dos años de la victoria de Andrés Manuel López Obrador por la presidencia de la República y de campañas de desprestigio orquestadas por la oposición, además de la difusión sistemática de Fake News, la popularidad de Morena no ha bajado un ápice: si las elecciones se celebraran el día de hoy, el 53.9% de los votantes elegiría a Morena para llevar el destino del país, dato que revela, que de 2018 a la fecha, el partido guinda no ha perdido un solo punto en sus preferencias, reveló la Encuesta México Elige.



De acuerdo con la encuesta aplicada a 28 mil 761 personas, de manera aleatoria y estratificada, si el día de hoy se efectuaran elecciones, el 53.9% del electorado votaría por Morena (42.2% bruto), el 22% lo haría por el PAN (17.2% bruto), el 11.2% (8.8% bruto) lo haría por un candidato independiente y un 7.9% (6.2% bruto) lo haría por el PRI, mientras que el restante 5% lo haría por otras opciones.

Con los datos anteriores se revela que dos años después de la contienda presidencial, la victoria de Morena sería incluso más holgada de realizarse este año, con todo y los efectos del COVID en la opinión pública.



En 2018, la distancia entre AMLO y el segundo lugar fue de 30.91%, es decir, que superó a su más cercano rival con una diferencia equivalente al 139% del total de votos obtenidos por estos; en el actual escenario, la diferencia sería del 31.9%, por lo que ganaría Morena con una diferencia de 145% del total de votos obtenidos por el PAN.



Los electores no le pasan "todo" a AMLO



Lo anterior no quiere decir que el presidente goce de una carta en blanco, pues aunque Morena seguiría aplastando en las urnas de celebrarse elecciones en este momento, sus niveles de aprobación se han ido moviendo a lo largo del tiempo por diversas exigencias.



En este momento, según México Elige, la aprobación de AMLO sería del 50.8%, 2.4% inferior a la que lo llevó a la presidencia, donde si bien seguiría teniendo una victoria bastante holgada sobre cualquier competidor, es ligeramente inferior para su persona, no así para Morena.