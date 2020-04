Si la gente sigue saliendo habrá confinamiento obligatorio, advierte HAF. —Declaran fase 3 de la contingencia que acumulará un gran número de casos. —La pandemia provocará cierre de empresas y pérdida de 700 mil empleos.



Mucha gente en el estado de Guerrero, especialmente en las ciudades más grandes, no parece entender la gravedad que representa la pandemia del coronavirus, que pone en riesgo la vida de miles de habitantes de la entidad, por lo que el gobierno del estado estudia la posibilidad de decretar el ’confinamiento obligatorio’, que por ley obligará a todo mundo a permanecer en sus casas y salir sólo en las situaciones más necesarias comprobables.

Especialmente en Chilpancingo, Acapulco, Iguala y otras ciudades, hay mucha gente haciendo sus compras o buscando la manera de librarse del aburrimiento por permanecer en casa por varios días seguidos.

Al andar en la calle la gente tiene muchas mayores posibilidades de que el coronavirus se meta en su ropa, sus zapatos o su pelo y que más tarde llegue a su organismo, a través de la boca, los ojos o la nariz.

Una sola persona contagiada puede trasmitir el problema hasta a 50 personas más, según la actividad que desarrolle y el contacto que tenga con otras personas, dentro y fuera de su casa.

La multiplicación se hace exponencial y de uno sólo puede pasar a miles más, a través de los 10 o 50 que contagie originalmente y que estos hagan lo mismo y multipliquen el problema.

Por eso, lo urgente es que todos se queden en su casa, que sólo salgan en los casos indispensables y que lo haga una sola persona, no en grupo.

Con el ’confinamiento obligatorio’, la policía y otras autoridades pueden detener al infractor y remitirlo a uno de los centros de confinamiento que se abran, siempre que no demuestre que su salida sea realmente indispensable.

Aquí cabe la sentencia de que ’a grandes males grandes remedios’, porque de otra manera el problema se vuelve incontrolable y los daños humanos y financieros resultan enormes.

DECLARAN FASE 3 DE LA CONTINGENCIA QUE ACUMULARÁ UN GRAN NÚMERO DE CASOS. —La situación de la pandemia del Covid-19 se encuentra en su momento crítico, cuando deben tomarse una serie de decisiones para darle el mejor manejo posible y evitar que los contagios lleguen a miles de personas más y que los fallecimientos alcancen a quienes podrían salvarse.

El gobierno federal advirtió que en estos días se inicia la etapa 3 de la epidemia, para prevenir el ’momento más difícil’, que se caracteriza por el crecimiento rápido de los casos infectados, el aumento de las hospitalizaciones, que puede ser crítica si no existe el número suficiente de camas y del equipo para atender a los enfermos más graves, que requieren ventiladores, que escasean en el país.

La situación es muy delicada, porque dependiendo de cómo se enfrente el problema habrá resultados satisfactorios, como hasta ahora o si se descuida la situación, se puede caer en problemas tan graves como los de Italia, España y ahora, Estados Unidos, el país que ya se encuentra en la etapa más peligrosa a nivel mundial, con cerca del millón de infectados, que pueden dejar arriba de 100 mil muertos.

La situación es muy grave y requiere de las medidas más estrictas, para salvar lo más posible.

LA PANDEMIA PROVOCARÁ CIERRE DE EMPRESAS Y PÉRDIDA DE 700 MIL EMPLEOS. —En México y en el mundo la crisis médica es la inmediata y la que debe atenderse con la mayor responsabilidad y amplitud, porque se trata de proteger y salvar la vida de miles de personas de todas les edades, pero especialmente de los mayores de edad, cuyas defensas orgánicas son menores, además de que se complica su situación por otras enfermedades crónico degenerativas, que los hacen más vulnerables.

Además de la vida, el problema económico y financiero abre otro tipo de preocupación y de peligro, ya que por la inactividad que debió imponerse, muchas empresas chicas y medianas estarán en la posibilidad de la quiebra y la desaparición, y con ellas se habrán perdido 700 mil empleos.

Se trata de analizar la situación de la economía en tiempos del Covid-19, lo que necesariamente trae a la memoria una de las obras del gran Gabo, Gabriel García Márquez, de ’El amor en tiempos del Cólera’, una epidemia que causó un gran daño en el mundo, aunque se trataba de un problema diferente orgánicamente del actual, que afecta el sistema respiratorio.

En coordinación con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la cámara de diputados federal, plantean que dentro de las acciones cruciales está la protección del empleo, ayudar a las pequeñas y medianas empresas, atender la economía informal y otorgar facilidades fiscales, que no representa condonar impuestos, sino dar facilidades para pagarlos.

De la misma manera se plantea la necesidad de recurrir a préstamos externos, que son necesarios para cubrir la insuficiencia de recursos monetarios dentro del país.

Se trata de recurrir a todas las herramientas financieras disponibles para cubrir las necesidades que plantea una situación extraordinaria, sin cerrarse a algunas posibilidades que a AMLO no le gustan, como el mayor endeudamiento público, pero que en este caso se hace necesario para cubrir las necesidades internas de apoyo a la población y del obligado respaldo a las pequeñas y medianas empresas.

