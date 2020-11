Si no hay soluciones, huelga en INFONAVIT

Convoca la CSI a desterrar violencia y acoso

+En el ISSSTE nueva acción contra el COVID



CIUDAD DE MEXICO, a 24 de Noviembre del 2020.- Con un porcentaje altísimo del 95 por ciento, los integrantes del Sindicato de Trabajadores del INFONAVIT, alcanzaron prácticamente un consenso unánime en la asamblea en donde votaron su decisión de llegar a estallar un movimiento de huelga en caso de no alcanzar soluciones a su pliego petitorio que presentaran en su emplazamiento para la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo.

Así lo señaló el arquitecto Rafael Riva Palacio Pontones, secretario general del Sindicato del INFONAVIT, quien destacó que con la participación de la gran mayoría de los sindicalizados, la comisión negociadora llegara a las negociaciones con un importante respaldo para la revisión salarial y el pliego petitorio en donde se busca beneficiar a los que menos ganan.

El dirigente sindical, quien fue presiden te del Congreso del Trabajo señaló que aún están trabajando en el perfeccionamiento del pliego petitorio, aunque se considera que ya tienen avances muy importantes, con datos preliminares ya muy avanzados.

Explicó que en materia salarial se presentara una propuesta general, para que se pueda aplicar un aumento fijo para todos los niveles, en el plano mensual y que será de dos mil pesos. ’Esto quiere decir que nosotros coincidimos con la propuesta del Seños Presidente de la Republica de apoyar a quienes ganan menos.

’En cuanto a la ayuda para despensa y transporte estamos pensando que sea alrededor de un 10 por ciento de incremento, y que insistiremos en la ayuda para estudios, gastos médicos y otras apoyos sociales’, dijo.

Riva Palacio Pontones dijo que la semana que entra estarán ajustando el pliego, el cual lo presentaran a principios de diciembre, como lo solicito la propia administración, para que sea presentado an te del día 12.

Destaco que para el sindicato resulto muy importante el numero de sindicalizados que participaron y que solamente hayan faltar un cinco por ciento, algunos por enfermedad y por otras razones, pero la gran mayoría está participando en la toma de decisiones y en la postura de llegar al estallamiento de huelga.

Dijo también que el instituto ya n o contrata por outsourcing, sino que lo hace por contrato designando al personal se confianza y desplazando al personal sindicalizado, lo cual es violatorio al Contrato Colectivo de Trabajo, pues se hace a un lado a la organización sindical.

Destacó que el Sindicato de INFONAVIT sirve a sus pares, quienes son los dueños verdaderos del instituto y a quienes nunca se les afectara….

LA CSI INSTA A LOS GOBIERNOS A COMPROMETERSE CON UN MUNDO DEL TRABAJO LIBRE DE VIOLENCIA Y ACOSO

Con ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre, sindicatos del mundo entero instan a los Gobiernos a ratificar e implementar el Convenio 19 y la Recomendación 206 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con vistas a poner fin a la lacra que representa la violencia y el acoso por razón de género en el mundo del trabajo.

La crisis de la COVID-19 ha exacerbado el riesgo de violencia y acoso, tanto en el trabajo como en el hogar, poniendo de relieve la importancia de contar con fuertes medidas preventivas y de protección para asegurar entornos de trabajo seguros, sanos, dignificados y respetuosos.

Se han recibido informes alarmantes de personal sanitario y de cuidados y otras personas que trabajan en primera línea, como en los sectores alimentación, transporte o limpieza, que han sido blanco de actos de violencia y acoso por parte de empleadores, colegas, compradores o clientes exasperados.

Las tasas de violencia doméstica se han disparado desde el inicio de la crisis, un fenómeno calificado por Naciones Unidas como una pandemia en la sombra ya que numerosas personas que tienen que trabajar desde sus casas, particularmente mujeres, terminan encerradas con sus agresores. Al mismo tiempo, el incremento del teletrabajo da lugar a un mayor riesgo de violencia tecnológica, como el ciberacoso.

Las mujeres que trabajan en la economía informal, ya sean vendedoras ambulantes, en los mercados, recolectoras de residuos, que trabajen a domicilio o trabajadoras del hogar, han visto desaparecer sus medios de subsistencia además de intensificarse la violencia por parte de empleadores, miembros del público o autoridades locales. En ocasiones, su actividad ha sido criminalizada.

Los sindicatos han desempeñado un papel esencial para combatir la violencia de género durante la pandemia, mediante: la elaboración de guías para representantes sindicales sobre cómo apoyar a las víctimas de violencia doméstica; reclamando más fondos para los servicios de atención por violencia doméstica; proporcionando albergues a las víctimas de violencia doméstica; desplegando campañas de concienciación; y pidiendo a Gobiernos y empleadores medidas urgentes para hacer frente al incremento de incidentes de violencia y acoso contra quienes trabajan en primera línea.

Los sindicatos se han sumado asimismo a los llamamientos para aportar de inmediato seguridad y alimentos y cobertura de protección social para los trabajadores de la economía informal y migrantes, incluyendo quienes han quedado bloqueados fuera de sus países de origen, y que se ponga fin a la violencia y el acoso y la criminalización de sus actividades. El 25 de noviembre, nos solidarizamos con las mujeres que trabajan en la economía informal y que constituyen la columna vertebral de muchas economías nacionales.

El Convenio 190 y la Recomendación 206 de la OIT sobre violencia y acoso aportan un marco claro para Gobiernos, empleadores y trabajadores y sus representantes sobre cómo prevenir, abordar y remediar de manera efectiva la violencia y el acoso en el mundo de trabajo. Estos instrumentos proporcionan además una valiosa orientación para mitigar el impacto de la violencia doméstica en el mundo del trabajo.

Aunque la pandemia ha centrado necesariamente la atención de los Gobiernos en relación con la salud pública, las repercusiones económicas y sociales, también supone un buen motivo para promover la ratificación, en lugar de retrasarla aún más. La ratificación y efectiva implementación de estos instrumentos constituiría parte integral de una recuperación sostenible, creando resiliencia para afrontar esta y otras crisis en el futuro….

FRENTE AL COVID, INICIA EL ISSSTE UNA NUEVA FASE DE PREVENCIÓN ENTRE LA POBLACIÓN: RAMÍREZ PINEDA

Para enfrentar el COVID-19 con una población sana, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) está en una nueva fase de diseñar estrategias de prevención como el Programa ’ECOS para el Bienestar’ que tiene el objetivo de involucrar a las comunidades de todo el país a que hagan mayor conciencia de la importancia de cuidar su salud y así evitar problemas en el mediano y largo plazo, afirmó el Director General del organismo, Luis Antonio Ramírez Pineda.

La pandemia ha evidenciado la inacción de administraciones pasadas de no establecer un modelo preventivo sobre uno curativo. La gente no se cuidó y lamentablemente quienes se han visto más perjudicados son los que padecen de enfermedades crónico degenerativas relacionadas con el sobre peso, hipertensión, problemas respiratorios; su sistema inmunológico es débil, señaló el titular del Instituto durante una entrevista.

Ramírez Pineda destacó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha instruido a las diferentes dependencias del Gobierno de México, inmersas en el Sector Salud, a emprender un mayor activismo en el tema de la previsión, sobre todo para enfrentar al COVID-19 con población más saludable y sana.

Explicó que paralelamente al combate a la pandemia, el ISSSTE está implementando el Programa ’ECOS para el Bienestar’, el cual busca dentro de las familias de todos los municipios del país hacer más conciencia de tener una mejor alimentación y que el cuidado personal sea permanente para mejorar sus condiciones de salud.

El titular del Instituto dijo que para hacer frente al COVID-19, se mantiene el trabajo conjunto con la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), Petróleos Mexicanos (PEMEX), la Secretaría de Marina (SEMAR) y de la Defensa Nacional (SEDENA), con el fin de atender las necesidades de la población, como contar con las suficientes camas y respiradores, a pesar de que en México la infraestructura de salud y el capital humano estaba muy deteriorado por la falta de inversión y cuando enfrentamos esta pandemia se evidenció la carencia de recursos en todos los niveles.

Incluso se reconvirtieron hospitales para atender la pandemia; en el ISSSTE se destinaron para ello 112 nosocomios. En ningún momento se ha descuidado la atención, dijo.

Tener que hacer conciencia entre la población de cuidarnos, tomar medidas preventivas para evitar los contagios. En el gobierno hemos tomado medidas muy claras en este tema, el COVID-19 es un asunto muy serio, puntualizó.

Luego de reconocer al personal médico que han atendido a la población durante la contingencia, Ramírez Pineda informó que continuará con los recorridos en todo el país para promover la prevención e identificar las necesidades y problemas de las unidades médicas para mejorarlas.

