’Si no me agacho me parten la cabeza’: víctima de agresores en Tepehuacán

La tarde de este martes, durante los enfrentamientos suscitados en Tepehuacán, fueron decenas de personas las lesionadas por grupos de choque identificados con el alcalde José Juan Viggiano; Mateo Hernández fue uno de ellos e incluso lo dieron por muerto.



En entrevista para este medio, el originario de Teyahuala narró cómo es que fue agredido por oponerse a la toma de protesta de José Juan Viggiano, hermano de la secretaria general del PRI Carolina Viggiano.



’Nosotros nos manifestamos. No vamos a ser cómplices de un fraude, pero llegamos sin agredir. El teniente (Benigno Campos) habló con las autoridades para poder tomar la presidencia municipal. Prueba de que no causamos desmanes es que no rompimos ni vandalizamos nada’, expresó Mateo.



El día lunes, unas 500 personas se congregaron en el palacio municipal para tomarlo y de esta forma pretendieron evitar que el alcalde electo tomara protesta. Al menos otro centenar estuvo bloqueando caminos también en señal de protesta. Y es que el día de la jornada electoral, se daba a José Juan Viggiano como ganador con poco más de 100 votos, pero actas que fueron capturadas como ’ilegibles’ únicamente para Nuevas Alianza, le arrebataban el triunfo a los tricolores por al menos 200 sufragios.



Pero algo pasó en los diversos conteos, se activó la maquinaria y tras diversas instancias, la autoridad federal reconoció que Viggiano ganó por sólo 6 votos, si bien miles han acusado fraude electoral y han marchado por la cabecera haciendo la marcha más multitudinaria en la entidad. El alcalde no se quedó muy atrás y también hizo la propia con un poder de convocatoria similar, por lo que el municipio está dividido.



"Fueron trabajadores de la presidencia los que me agredieron (de la administración de Rosendo y de esta nueva), entre 10 y 12 de ellos. Uno de ellos lo vi cuando me quería dar un machetazo y me agaché lo más que pude, por lo que sólo me alcanzó a abrir, pero era mucha fuerza, quería matarme", narró.

Aunque la sangre que comenzó a emanar era mucha, todavía lo golpearon con maderos y lo patearon. Le quitaron las llaves de su camioneta y otras posesiones. Fue cuando creyeron que iba a morir que los agresores se alejaron para no ser vistos en la escena, momento que aprovecharon sus acompañantes para sacarlo del lugar, algunos igual de golpeados que él.



Mateo dijo que presenció cómo fue que agredieron a por lo menos otras diez personas que se encontraban cerca, incluida un adulto mayor de más de 70 años, mismo que agarraron a porrazos, por lo que no duda que su estado de salud sea grave e incluso, aseveró -a título personal- que no tenía ninguna duda de que hubiera por lo menos entre 3 y 4 personas desaparecidas que podrían ya haber perdido la vida.



Posteriormente, otros medios señalaron otra persona muerta a balazos de esa misma comunidad, pero no se pudo corroborar que así fuera.



Mateo no teme dar su nombre pues denuncia que ha sido amenazado de muerte por la gente de Juan Viggiano, quienes el día de ayer, poco les faltó para cumplir su promesa.