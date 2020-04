Si no se siguen recomendaciones, esto no va a funcionar: SSa

www.guerrerohabla.com



Ciudad de México. 29 marzo, 2020.- El director general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá alertó que si la ciudadanía no atiende al llamado de las autoridades de quedarse en casa para evitar contagios por coronavirus "las cosas no van a funcionar".



Durante la conferencia de prensa donde la Secretaría de Salud presenta el reporte diario sobre la pandemia de Covid-19 en nuestro país, el funcionario precisó que el uso de la fuerza pública en el país para prevenir la infección masiva no se contempla por el gobierno federal porque "no estamos en un estado de excepción".



"Porqué no contemplar el uso de la fuerza pública para que la gente se quede en casa, primero porque no estamos en un estado de excepción. Seguimos y mantenemos la idea del respeto de los derechos humanos de todos y apelamos a la honestidad y a la franqueza de la gente para que se quede en su casa", aseveró Cortés Alcalá.



A pregunta expresa de una reportera de si hay necesidad de que México se arriesgue, confiando en sus ciudadanos, respondió que no es una decisión que a él le compete.



"No es una decisión que me corresponda tomar a mí como director general de Promoción y Prevención de la Salud, es una decisión de muy, muy alto nivel... del señor que está todos los días presente aquí a las 7 de la mañana (el presidente Andrés Manuel López Obrador)", aseveró.



Casi un millar de casos confirmados

Ricardo Cortés Alcalá informó que van hasta ayer 20 muertos por Covid-19; 993 casos confirmados; 2 mil 564 sospechosos y 4 mil 9 555 casos negativos.



Precisó que hasta hoy han sido sometidas a estudios médicos 8 mil 512 personas desde que inició la emergencia sanitaria.



Destacó el Estado de México y la Ciudad de México son las entidades donde se registran casos confirmados que van desde 101 a 250.



"Los focos principales ahorita están en las grandes ciudades empezando por la Ciudad de México, y así en cada uno de las grandes ciudades del interior de la república por su movilidad y la cantidad de gente", manifestó.



Cortés Alcalá alertó que inicia el punto de inflexión en el que empieza el crecimiento exponencial de los casos, ante ello reiteraron su llamado a la ciudadanía de quedarse en casa.