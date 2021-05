Mineral de la Reforma, Hgo., a 02 de mayo de 2021.



SI O SI DEBEN REGRESAR LOS PROGRAMAS A SECTORES VULNERABLES DE LA SOCIEDAD, MIRIAM GARCÍA



- Señala que actuales diputados locales y federales no hicieron nada por evitar su eliminación.



La candidata a diputada local por el Distrito XVII Villas del Álamo por la coalición Va por Hidalgo que encabeza el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Miriam García Monzalvo, acompañada de vecinos y amigos recorrió Pachuquilla, comunidad perteneciente a Mineral de la Reforma.



’Si yo quiero ser su voz en el Congreso, primero tengo que venir aquí con ustedes, para saber sus necesidades, saber qué piensan, saber qué sienten, y para eso estamos proponiendo, platicar con ustedes frente a frente’.



Es así como la candidata de la coalición Va por Hidalgo se dirige con habitantes de la cabecera municipal de Mineral de la Reforma, vecinos se sienten contentos por tener una candidata emanada de las bases, que recorre su distrito, con propuestas claras, contundentes, siempre en favor de los habitantes del Distrito XVII.



Al dirigirse con los habitantes del lugar, Miriam García les refirió que los programas sociales en Hidalgo eran un apoyo muy importante en los sectores vulnerables de la población, sin embargo, los actuales diputados locales y federales no hicieron nada por evitar la eliminación de programas como Prospera, guarderías, el apoyo al campo, los refugios para mujeres por mencionar algunos.



’Se trabajará fuerte desde el Congreso del estado, con la gente, en equipo, en el distrito XVII desconocen quienes son sus diputados y eso no se debe repetir, basta de eso, diputados deben estar en su distrito en todo momento’, sentenció.