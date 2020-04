Si persiste Covid 19, podrían cancelarse JO Tokio 2021

+Reportes médicos advierten que la vacuna para combatir al coronavirus estaría lista en los primeros seis meses del próximo año



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).– Con una inversión original cercana a los 12 mil millones de euros, los Juegos Olímpicos pospuesto para el año próximo, podrían cancelarse si la pandemia de covid-19 continúa, anunció Yoshiro Mori, presidente de Tokio 2020, difundió CNN. Nuevos reportes médicos señalan que la vacuna para combatir al coronavirus estaría lista en los primeros seis meses del próximo año.



Con la promesa de cumplir con las fechas establecidas y brindar seguridad a los atletas, el Comité Olímpico Internacional aseguró que era la mejor decisión que podría tomar, los Juegos están programados para comenzar desde el 23 de julio de 2021, ya que se pospusieron un año en medio del brote de virus.



Esta sería la declaración más fuerte sobre la cancelación de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de los organizadores, quienes rutinariamente han dicho que se están centrando en los planes para celebrarlos.



Cuando se le preguntó en una entrevista con Nikkan Sports sobre otro aplazamiento del evento si el virus está en curso, Yoshiro Mori, respondió:



’No. Será cancelado entonces. Las Olimpiadas fueron canceladas en el pasado por problemas como la guerra. Estamos luchando contra un enemigo invisible ahora’.



Mori reiteró que los organizadores todavía están trabajando para celebrar los Juegos en 2021.



’Los Juegos Olímpicos serían mucho más valiosos que cualquier Olimpiada en el pasado si pudiéramos seguir adelante después de ganar esta batalla’, dijo.



’Tenemos que creer esto –aseguró– de lo contrario, nuestro arduo trabajo y nuestros esfuerzos no serán recompensados.’



Mientras tanto, el destacado médico japonés Yoshitake Yokokura enfatizó que sería’ difícil celebrar los Juegos Olímpicos ’sin una vacuna eficaz’.



’No estoy diciendo que (Japón) debería o no debería ser el anfitrión, pero será difícil hacerlo’, reconoció Yokokura, presidente de la Asociación Médica de Japón, en una conferencia de prensa el martes.



’Quiero creer que (el número de) personas infectadas (en Tokio) está disminuyendo. Pero no se realizan suficientes pruebas en Japón, por lo que es difícil de evaluar (si el número de casos ha disminuido)’.



Y finalizó:



’Necesitamos monitorear la situación por otra semana’.