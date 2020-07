SI PIENSAS VACUNARTE CONTRA EL COVID, DEBERÍAS CONSIDERAR ESTO

Seria carta de advertencia de la naturópata alemana, Anette Lillinger, a todos sus pacientes que preguntaban a cerca de la próxima vacuna contra el coronavirus.



’Para todos mis pacientes:



Me gustaría llamar su atención con urgencia sobre cuestiones importantes con respecto a la próxima vacuna Covid-19: en los últimos 20 años, pacientes que habían desarrollado síntomas después de la vacunación acudieron a mí para ser tratados. Por supuesto, tales síntomas / enfermedades producidos artificialmente siempre fueron un desafío especial en casos individuales y algo más difíciles de tratar que las enfermedades predominantes que surgen de la naturaleza del paciente, es decir, son de origen natural.



Sin embargo, debido a que las consecuencias de la vacunación hasta ahora se han basado principalmente en los adyuvantes ya mencionados (potenciadores de sustancias activas), cuya excreción el cuerpo no pudo hacer frente en casos individuales y, por lo tanto, desarrolló una sintomatología leve a severa correspondiente a una terapia homeopática en el cual la fuerza vital individual fue estimulada para excretar las toxinas del cuerpo al final tuvo éxito y los efectos secundarios de la vacunación desaparecieron, incluso si a menudo tomaban muchos meses. Sin embargo, debido al nuevo modo de acción de la futura vacuna contra el coronavirus, dichos éxitos de curación ya no serán posibles en el futuro. Por primera vez en la historia de la vacunación, las llamadas vacunas de ARNm de última generación intervienen directamente en el material genético del paciente y, por lo tanto, cambian el material genético individual, que representa una manipulación genética, algo que ha sido prohibido, incluso considerado criminal hasta ahora. Esta intervención se puede comparar con la de los alimentos manipulados genéticamente, que también es muy controvertida. Por mucho que los medios y los políticos estén trivializando el tema e incluso pidiendo irreflexivamente un nuevo tipo de vacuna para poder volver a la normalidad, dicha vacuna es problemática en términos de salud, cuestiones morales y éticas y también en términos de daño genético que, a diferencia del daño causado por vacunas anteriores, ahora será irreversible e irreparable.





Estimados pacientes, después de una vacuna de ARNm tan novedosa, ya no podrán curar los síntomas de la vacuna de manera complementaria. Tendrás que vivir con las consecuencias, porque ya no se pueden curar simplemente eliminando toxinas del cuerpo humano, así como no se puede curar a una persona con un defecto genético como Trisomía 18 o 21, síndrome de Klinefelter, síndrome de Turner, genética enfermedades cardíacas, hemofilia, fibrosis quística, síndrome de Rett, etc.), ¡porque el defecto genético permanece una vez presente para siempre! En lenguaje sencillo, esto significa: si desarrolla una sintomatología de vacunación después de una vacuna de ARNm, ni yo ni ningún otro terapeuta podremos ayudarlo causalmente porque el daño de la vacunación será genéticamente irreversible.



En mi opinión, estas nuevas vacunas representan un crimen contra la humanidad que nunca antes se había cometido en una forma tan amplia en la historia.



Como lo expresó recientemente el Dr. Wolfgang Wodarg, un médico experimentado: ¡En realidad, esta ’vacuna prometedora’ para la gran mayoría de las personas es, de hecho, una manipulación genética prohibida! ’



(Visto en https://muelasgaitan.wordpress.com/)