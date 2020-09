’Sí quiero ser alcalde de Acapulco, pero esperaré los tiempos’, dice Ilich Lozano

En entrevista con el medio digital Códice 21, el regidor de Acapulco Ilich Augusto Lozano Herrera fue destapado por los internautas que siguieron la transmisión en vivo, quienes señalaron que si el dirigente fuera el abanderado de Morena a la alcaldía porteña, cuál sería su principal propuesta, por lo que señaló ’el tema del agua’.



Y es que Ilich Lozano es de los que suena para la candidatara del partido ’guinda’, ’quiero ser honesto. No me gustan los rodeos ni la demagogia. Sí quero ser presidente municipal de Acapulco, pero esperaré los tiempos para presentar mis propuestas, pero sobre todo mis cartas credenciales que siempre me han identificado en apoyo de los más vulnerables’.



A pregunta de un seguidor, sobre qué haría en el tema de la falta de agua, Lozano Herrera fue enfático en comentar que mientras se paguen más de 200 millones de pesos a la CFE al año, difícilmente las familias tendrán el líquido en sus hogares, ’necesitamos celdas solares y que ese dinero que se va en la energía eléctrica, sirva para comprar nueva tubería y mejorar la infraestructura de la paramunicipal, lo que solucionaría la problemática y seríamos ejemplo a nivel internacional’, acotó.



A pregunta expresa de que si está de acuerdo con la Consulta Ciudadana para enjuiciar a los ex presidentes corruptos, el dirigente manifestó que no sólo está a favor, sino que es urgente que la sociedad exija transparencia de sus autoridades y qué mejor ejemplo que el de indagar a los que tuvieron encima el bienestar del país, para que rindan cuentas de las finanzas públicas y el por qué la mayoría de los mexicanos sobrevive en la pobreza extrema, finalizó.