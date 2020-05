Si relajamos la disciplina pueden fallar pronósticos de pandemia de que bajarán los casos la próxima semana. AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en su conferencia de prensa que las proyecciones de científicos indican que la próxima semana iniciará el descenso de casos de Covid-19 en el país, siempre y cuando la población no relaje la disciplina, no aumente la movilidad y se mantengan las medidas sanitarias para mitigar la pandemia del coronavirus.



’Ya vamos a empezar a tener menos casos, pero en estos días tenemos que cuidarnos más, no relajar la disciplina, no confiarnos.



El Ejecutivo federal dijo, tenemos las proyecciones de los científicos y según estas, cuando mucho a mediados de la semana próxima empieza un descenso en los sitios de mayor afectación, pero sí en estos días volvemos a la movilidad de antes o empezamos a relajar la disciplina pues puede fallar el pronóstico’.



El Mandatario federal agradeció a los mexicanos por ayudar a contener la pandemia durante la Jornada Nacional de Sana Distancia, mantenerse en sus casas y seguir las medidas sanitarias establecidas.



Recordó que con la llegada de la pandemia se aceleró todo el plan de mejoramiento del sector salud, y por ello, entre 15 y 20 hospitales que estaban inconclusos fueron entregados a la Secretaría de la Defensa Nacional para que dieran atención inmediata a la población.



El presidente refirió, que para ’levantar’ el sistema de salud se establecieron cuatro ejes de trabajo: que no falte personal médico; que no faltaran medicamentos; mejoramiento de las instalaciones y equipo, y regularizar la situación laboral de los trabajadores de este sector.



LIMPIEZA EN ESCUELAS PARA EVITAR CONTAGIOS DE CORONAVIRUS



El secretario de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, dijo que previo al regreso a las aulas, se llevará a cabo un proceso de limpieza en las escuelas para evita la presencia de coronavirus y así evitar contagios.



Además, informó que se instalarán filtros sanitarios, pero pidió a los padres de familia tomar la temperatura de sus hijos antes de mandarlos a clases.



"Vamos a tener un proceso de limpieza de las escuelas, con agua y jabón se logra prevenir la supervivencia del virus, tenemos filtros escolares", dijo.



Destacó que el primer filtro para prevenir contagios de covid-19 será en casa, con la detección de signos que puedan manifestar presencia de la enfermedad.



"El primer gran filtro son las familias, les vamos a pedir que antes de dejarlos chequen ciertos signos como la temperatura, que no tengan manifestación de enfermedad para que lleguen a la escuela y en la escuela habrá otro filtro sanitario", agregó.



El funcionario indicó que se crearon comités de salud en los planteles educativos que ser encargarán de la higiene y de los procesos de filtrado, por lo que pidió a los padres de familia que no teman ante el regreso a las aulas, "se va a regresar con seguridad y cuidado, habrá ciertas cosas que llegaron para quedarse, buscar medidas de prevención en lo que pasa la epidemia".