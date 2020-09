SI TIENEN OTROS DATOS, DÍGANLOS O CALLEN PARA SIEMPRE (I)

El mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador, con motivo de su Segundo Informe de Gobierno, que expuso en forma semivirtual por la pandemia que nos agobia, fue inédito en cuanto a su contenido expresado en frases cortas y a su duración; nosotros además de seleccionarlas las hemos sintetizado aún más:



1. La peste de la corrupción originó la crisis de México. Por eso, me he propuesto erradicarla por completo y estoy convencido de que, en estos tiempos, más que en otros, transformar es moralizar.



2. Este gobierno no será recordado por corrupto. No hemos emprendido persecuciones facciosas ni venganzas políticas, pero tampoco encubrimos a nadie ni permitimos la impunidad.



3. La austeridad republicana es una realidad, son hechos, no palabras.



4. Ya no hay lujos en el gobierno y todo lo que se ahorra se destina a conseguir el bienestar del pueblo. Según cálculos oficiales…hemos podido ahorrar durante nuestra administración alrededor de 560 mil millones de pesos.



5. No es para presumir, pero en el peor momento contamos con el mejor gobierno.



6. Estamos enfrentando dos crisis al mismo tiempo: la sanitaria y la económica, y vamos saliendo adelante.



7. La pandemia no es un asunto político, sino de salud pública. Por eso he confiado las decisiones en esta materia a un equipo de profesionales con gran experiencia y capacidad.



8. El coronavirus nos ha dejado dolor, tristeza y penurias, pero también ha fortalecido el amor en las familias, ha demostrado el humanismo y la entrega de los trabajadores de la salud y ha resaltado la conocida fraternidad de nuestro pueblo.



9. Saldremos de la pandemia con un mejor sistema de salud. Recibimos el gobierno con 401 hospitales abandonados, saqueados o a medio construir, y con un déficit de más de 200 mil profesionales de la medicina.



10. En pocos meses se han instalado 32 mil 203 camas y 10 mil 612 con ventiladores. Asimismo, se han contratado 47 mil médicos generales, especialistas, enfermeras y otros trabajadores de la salud.



11. Propusimos ante la Organización de la Naciones Unidas, ONU, y se aprobó casi por unanimidad, una iniciativa para que los medicamentos y las vacunas tengan carácter no lucrativo. México participa en los principales esfuerzos internacionales para desarrollar una vacuna contra el COVID-19.



12. Esperamos que dé acuerdo a los resultados empecemos a aplicar la vacuna a más tardar a principios del año próximo de manera universal y gratuita.



13. Estamos enfrentando la crisis económica provocada por la pandemia con una fórmula distinta, peculiar, heterodoxa, diría única en el mundo.



14. Ahora, todos los apoyos y créditos se entregan de manera directa para reactivar la economía de abajo hacia arriba. Ahora, por el bien de todos, primero se rescata al pueblo.



15. Es motivo de orgullo poder decir que en siete de cada 10 familias está llegando cuando menos un beneficio o algo del presupuesto público, que es dinero de todos.



16. Para tranquilidad de nuestra conciencia y felicidad de todas y de todos, el 100 por ciento de las comunidades indígenas y de los más pobres del campo y de la ciudad se benefician con al menos uno de los programas sociales.



17. Nos han reprochado que no emprendimos un rescate económico elitista para atenuar los efectos de la pandemia, pero es un timbre de orgullo poder decir que ayudamos por medio de los programas sociales a 23 millones de familias.



18. Imagínense cuántos adultos mayores han podido observar la reclusión sanitaria por contar con el derecho a recibir una pensión, así sea modesta.



Si tienen otros datos, díganlos o callen para siempre. CONTINUARÁ.



