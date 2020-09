Si tienen otros datos, díganlos o callen para siempre (II)

Finalmente, la ponderación se impuso y la legisladora yucateca priista. Doctora Dulce María Sauri Riancho fue electa, en la víspera, presidenta de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados, como lo ordena la ley por mayoría calificada: 313 votos a favor, 123 en contra y 21 abstenciones. Enhorabuena por el legislativo y por el país, porque esta mujer política es una garantía de congruencia y compromiso con México. Por cierto, una Mesa directiva compuesta con absoluta mayoría de mujeres. Ya habrá tiempo de referirnos a ello.



SEGUNDA PARTE



Continuamos con los puntos básicos, desde nuestra óptica, del mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador, con motivo de su Segundo Informe de Gobierno:



18. Ya se reformó el artículo 4º constitucional para convertir los apoyos destinados a los adultos mayores y a niñas y niños con discapacidad, así como el otorgamiento de becas a estudiantes de familias pobres y la atención médica y los medicamentos gratuitos en derechos sociales prioritarios y obligatorios. De ahora en adelante, el Gobierno deberá cumplir con este mandato, sea del partido que sea.



19. Este año, debido a la pandemia, las pensiones se entregaron por anticipado. En ocho meses se han destinado a estos programas 115 mil millones de pesos. No es un gasto, sino una inversión; no son dádivas, es justicia.



20. Antes, a los jóvenes se les daba la espalda, se les discriminaba. Ahora tienen garantizado el derecho a la educación y al trabajo, ya no hay ‘ninis’. No dejaremos que los jóvenes sean enganchados por la delincuencia, no están solos, con ellos estamos construyendo el futuro.



21. Tres millones de agricultores y pescadores están siendo apoyados, se les otorgan recursos de manera directa y se establecieron Precios de Garantía para comprar a productores del campo maíz, frijol, arroz, trigo y leche.



22. De igual forma, sigue avanzando el proyecto de Internet para Todos. Ya hay conectividad en 26 mil 789 localidades y en 2021 habrá señal en todo el territorio nacional.



23. Se canceló la mal llamada reforma educativa y ahora caminamos juntos maestros, maestras, madres y padres de familia, estudiantes y autoridades.



24. Se están otorgando 11 millones de becas para alumnas y alumnos pobres de todos los niveles escolares; la educación no es un privilegio, sino un derecho de todo el pueblo.



25. Nuestros paisanos migrantes, ahora que más se les ha necesitado es cuando más han ayudado a sus familiares en México. A pesar de la pandemia, las remesas han crecido en 10 por ciento llegarán 40 mil millones de dólares a finales de año.



26. .Con el aumento de las remesas, con los Programas de Bienestar y los créditos que estamos otorgando a los de abajo, la pandemia no ha desembocado en hambruna ni en escasez de alimentos ni en asaltos, y el pueblo de México tiene recursos para su consumo básico.



27. Pronostiqué que la crisis económica provocada por la pandemia sería transitoria. Afortunadamente, así está sucediendo: ya pasó lo peor y ahora vamos para arriba, ya se están recuperando los empleos perdidos, se está regresando poco a poco a la normalidad productiva y ya estamos empezando a crecer.



28. En el mes de agosto se crearon 93 mil nuevos empleos. El peso se apreció al cotizarse a menos de 22 pesos por dólar. La mezcla mexicana del petróleo, de cero pasó a 40 dólares por barril. El consumo de productos básicos, en vez de reducirse con la pandemia, aumentó en 9.5 por ciento.



29. La recaudación de impuestos se mantuvo prácticamente igual que en 2019. Lo mismo sucedió con la inversión extranjera directa, durante el primer semestre del año llegó a 17 mil 969 millones de dólares.



30. La caída de la economía, a pesar del desastre mundial, fue de 10.4 por ciento en el semestre; menor a lo que registran países como Italia, España, Francia y Reino Unido.



31. Casi todos los países recurrieron a créditos y aumentaron sus deudas en porcentajes elevadísimos; en contraste, nosotros hemos enfrentado la pandemia y vamos a salir de la crisis económica sin contratar deuda adicional y sin destinar dinero público a ‘rescates’ -entre comillas- inmorales.



32. No debe olvidarse que, al enfocar la solidaridad gubernamental a los más pobres, también beneficiamos indirectamente a los sectores que tienen alguna o mucha capacidad de ahorro.



33. Los programas sociales han permitido a millones de beneficiarios preservar algo de su poder adquisitivo y de su capacidad de consumo, y por eso no se ha cerrado el mercado a miles de empresas y de comercios.



34. La relación con los empresarios ha sido buena y respetuosa. A pesar de la crisis, la mayoría no despidió a sus empleados. En efecto se perdieron un millón de empleos y ya estamos recuperándonos.



35. En consecuencia ¿Cuántos empleos se mantuvieron a pesar de la pandemia? Diecinueve millones 500 mil empleos. La mayoría de las empresas mantuvo a sus trabajadores.



36. Los empresarios mexicanos cumplen con sus contribuciones, aceptaron aumentar el año pasado 16 por ciento al salario mínimo; este año, 20 por ciento al salario mínimo y decidieron voluntariamente aportar más para pensionar mejor a los trabajadores.



Si tienen otros datos, díganlos o callen para siempre.



Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana, Doctor Honoris Causa por la Universidad Internacional y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y críticas en [email protected], [email protected] Nos escuchamos en las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, y www.clubprimeraplana.org, el portal www.libertas.mx







Lic. Teodoro Rentería Arróyave.

Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo

CONALIPE, C.V.

Presidente.