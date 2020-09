Si Tienen Otros Datos, Díganlos o Callen para Siempre (III)

TERCERA PARTE



Continuamos con los puntos básicos del mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador con motivo de su Segundo Informe de Gobierno, mismos que seleccionamos y sintetizamos de acuerdo a nuestro criterio reporteril personal:



38. Los hospitales privados nos han ayudado a enfrentar la pandemia y las televisoras de empresas particulares nos están apoyando para transmitir clases por radio y televisión a 30 millones de estudiantes.



39. México es un país, sin duda, con porvenir y un ejemplo mundial de cómo hacer realidad el progreso con justicia. La principal riqueza está en su población y sus culturas, en la gente que la conforma y le da historia y existencia.



40. Invertir en ella, en la población, en los mexicanos, en el pueblo, invertir en su alimentación, su salud, su educación y su bienestar en general es lo mejor que se puede hacer para garantizar la fortaleza del país y su desarrollo presente y futuro.



41. Desde julio pasado entró en vigor el nuevo tratado comercial con Canadá y Estados Unidos. En estos momentos de crisis, el acuerdo que firmamos significa impulsar las actividades productivas, conseguir más inversión extranjera, crear más empleos y lograr más bienestar para nuestro pueblo.



42. En este contexto debe verse mi visita a Washington para entrevistarme con el presidente Donald Trump, quien nos trató con respeto y, lo más importante, elogió a nuestros paisanos que viven y trabajan honradamente en Estados Unidos de América.



43. Mantenemos buenas relaciones con todos los pueblos y gobiernos del mundo. En materia de política exterior nos apegamos a los principios constitucionales de no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias y cooperación para el desarrollo.



44. Como es sabido, México fue el país que más votos obtuvo para formar parte del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, ONU.



45. Con el apoyo de los trabajadores y de los técnicos de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad estamos rescatando a estas empresas públicas, haciéndolas más eficientes, limpiándolas de corrupción y cumpliendo el compromiso de no aumentar el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz y esto lo vamos a sostener durante todo el sexenio.



46. Hemos decidido cuidar el medio ambiente como nunca lo hicieron los anteriores gobiernos, estamos aplicando el programa de reforestación más importante del mundo sembrando mil 100 millones de árboles frutales y maderables.



47. No se permite el uso del maíz transgénico ni el fracking -fractura hidráulica para la explotación del subsuelo-, se cuida el agua y no hemos entregado ni una sola concesión para la explotación minera. En 30 años, las cinco administraciones pasadas otorgaron concesiones por 118 millones de hectáreas para la explotación minera, el equivalente al 60 por ciento del territorio nacional. Ese entreguismo devastador ya se acabó.



48. Al desterrar la corrupción, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACIT, pudo orientarse a fortalecer el bienestar del pueblo por medio del desarrollo científico. Así, ha asignado becas con transparencia y equidad a 84 mil 599 estudiantes y a 34 mil 447 académicos, con una inversión anual por 19 mil 132 millones de pesos, 14 por ciento más que en 2018.



49. Desde finales de este año nos haremos cargo de que los médicos que quieran especializarse no sean rechazados, el propósito es reducir el déficit de especialistas que tiene nuestro país y que nos impide garantizar por completo el derecho del pueblo a la salud.



50. Se han sentado las bases de la independencia tecnológica, logrando, en poco tiempo, entre otras aportaciones, el desarrollo y fabricación de los primeros ventiladores 100 por ciento mexicanos para salvar vidas en riesgo por COVID-19.



51. Se han descargado de manera gratuita 683 mil libros digitales del Fondo de Cultura Económica. Tenemos 45 librerías reactivadas de la red. La colección ‘Vientos del Pueblo’ llegará esta semana a 43 títulos, con libros de 8 a 20 pesos en tirajes de 40 mil ejemplares.



52. Con miras a la conmemoración el año próximo de los 700 años de la fundación de Tenochtitlan, de los 500 años de la invasión colonial y de los 200 años de la consumación de nuestra Independencia, han comenzado a entrar en imprenta los títulos de la colección ‘21 para el 21’, para ser entregados masivamente a partir del año que viene en ediciones de 100 mil ejemplares, producidos por el Fondo de Cultura Económica y financiados por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.



53. .Por primera vez, una mujer indígena será la titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación



54. . Continuamos restaurando templos y monumentos históricos y están en proceso de construcción el Parque Ecológico del Lago de Texcoco y el espacio artístico y cultural de Los Pinos en el Bosque de Chapultepec.



Si tienen otros datos, díganlos o callen para siempre. CONTINUARÁ.



