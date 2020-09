Si tienen otros datos, díganlos o callen para siempre (IV)

Se reivindicó ante el pueblo de México el Instituto Nacional Electoral, INE, al negar el registro al partido ’México Libre’ que pretenden la ’expareja real’ formada por Felipe de Jesús Hinojosa y Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, la cual sin pudor alguno por sus antecedentes terribles, por medios tramposos, intentan reelegirse a la Presidencia de la República. La decisión fue aclamada por la sociedad agraviada, esperemos que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, actué con prestancia y honor, fuera de todo interés ajeno a la nación, pese a los denuestos de Felipillo.



CUARTA PARTE Y ÚLTIMA



Concluimos con los puntos básicos del mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador con motivo de su Segundo Informe de Gobierno, mismos que seleccionamos y sintetizamos de acuerdo a nuestro criterio periodístico:



55. Vamos bien en la construcción del aeropuerto ‘Felipe Ángeles’; en la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, y el Tren Maya.



56. Es una realidad el desarrollo del Istmo de Tehuantepec para comunicar a los países de Asia con la costa este de los Estados Unidos con lo que se generarán 150 mil empleos en el transcurso de este año.



57. Estamos avanzando en el combate a la delincuencia; la estrategia es procurar trabajo, educación y bienestar a las personas que están en riesgo de ser reclutadas por los grupos delictivos, especialmente jóvenes.



58. La lucha contra la pobreza, el desempleo y la marginación va acompañada del despliegue de la Guardia Nacional, un cuerpo de paz y de proximidad con la población con presencia en todas las regiones del país, que cuenta ya con 97 mil elementos bien equipados y formados.



59. Casi en todos los delitos ha habido disminución en comparación con noviembre de 2018.



60. Sólo han aumentado dos delitos: homicidio doloso y extorsión, en 7.9 y 12.7 por ciento respectivamente, vinculados estos delitos, fundamentalmente, a la llamada delincuencia organizada.



61. Ahora hay justicia para el pobre y en materia de seguridad ya no manda la delincuencia organizada, como era antes. Ya no hay torturas, desapariciones ni masacres, se respetan los derechos humanos y se castiga al culpable, sea quien sea. Ya no hay en el gobierno federal funcionarios como García Luna.



62. Hemos cumplido nuestra promesa de impulsar la verdadera independencia de las instituciones de justicia. La Fiscalía General de la República y el Poder Judicial de la Federación actúan con absoluta autonomía y se acabó aquello de que todo lo ordenaba el presidente porque el Ejecutivo era el poder de los poderes.



63. En los casos en los que están implicados expresidentes de la República he propuesto que las autoridades responsables desahoguen el asunto con absoluta libertad y que, de ser necesario, se celebre una consulta para conocer la opinión del pueblo.



64. He dicho y reitero que yo votaría por no someterlos a proceso, pues mantengo la postura que sostuve desde mi toma de posesión, según la cual en el terreno de la justicia se puede castigar los errores del pasado, pero lo fundamental es evitar los delitos del porvenir.



65. Como muchos mexicanos, fui víctima del fraude electoral. Se reformó la Constitución y se castigará con cárcel y sin derecho a fianza a quien utilice el presupuesto público en beneficio de partidos y candidatos o adultere el carácter libre y democrático de las elecciones.



66. Desde Francisco I. Madero nunca un presidente había sido tan atacado como ahora. sin embargo se goza de una absoluta libertad de expresión y ello es prueba de que hoy se garantizan las libertades y el derecho a disentir. La represión política ha quedado en el pasado.



67. Estamos llevando a cabo la Cuarta Transformación de la vida pública de México y es pertinente recordar que las tres primeras tuvieron que hacerse con las armas. Ahora lo estamos logrando de manera pacífica.



68. Hay oposición al gobierno, como debe de existir en toda auténtica democracia, pero la mayoría de los habitantes de México aprueban nuestra gestión.



69. De los 100 compromisos que hice el Zócalo el 1 de diciembre de 2018, hemos cumplido 95 y sólo están pendientes cinco compromisos, o en proceso de que se cumplan.



70. Ya está en marcha la nueva política económica sustentada en la moralidad, la austeridad y el desarrollo con justicia. Sigue en pie el compromiso de terminar de sentar las bases del México del porvenir para el 1º de diciembre próximo, cuando se cumplan dos años de gobierno.



Si tienen otros datos, díganlos o callen para siempre.



