SÍ VOY, AFIRMA ADELA ROMÁN, A LA GUBERNATURA DE GUERRERO

’Voy a buscar la gubernatura, pero hay que esperar los tiempos electorales’, así lo expresó la presidenta municipal Adela Román Ocampo, tras pregunta de diversos medios de comunicación que la entrevistaron este día, donde subrayó que mientras ’yo estoy trabajando en lo mío, en la presidencia municipal’.



Hizo hincapié que está consciente de los tiempos electorales, y coincide con la declaración del secretario general con funciones de presidente del partido Morena, Marcial Rodríguez Saldaña, sobre quienes aspiren a un cargo de elección popular deben de renunciar. ’Ya les leí la cartilla a mis funcionarios, quien quiera y aspire a un cargo público tendrá que irse de la administración municipal’.



Sobre sus aspiraciones personales, dijo que aún no sabe si la candidatura de Morena será por género o no, y que será el partido quien decida y, ’una vez que se decida, tomaré la decisión de pedir licencia’.



Respecto a los dimes y diretes que han surgido entre los propios regidores de su partido, afines al delegado federal Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros que, según la enviada del CEN de Morena, Esther Araceli Gómez Ramírez, con ello se violentan los estatutos, la alcaldesa refirió que es cierto, ’a los compañeros se les olvida que somos gobierno, que ya no somos oposición’.



Román Ocampo comentó que quedarse callada el propio día de su segundo informe de gobierno, era aceptar que era cierto lo que expresaron algunos regidores, entre ellos, el morenista Javier Morlet Macho. ’A mí que me prueben en las instancias, que me citen la auditoría de la federación, del Estado y los funcionarios que manejan recursos, se den cuenta de las acciones de gobierno’.



Enfatizó que esta abierta al diálogo con todos los regidores del cabildo porteño y que no tiene impedimento alguno para no hacerlo, ’aunque en este momento estoy cansadísima. Llegué en la madrugada procedente de la Ciudad de México, fui a la (Suprema) Corte, a la Semarnat para ver algunas concesiones. No he dejado de promover un solo día bienes y beneficios para los acapulqueños, obras para los acapulqueños, no lo he dejado de hacer’.



Asimismo, se refirió al Encuentro Nacional de Ciudades Seguras que se realizará en eta ciudad y puerto, tanto de manera presencial como virtual, donde los temas principales son la implementación del nuevo modelo policial y de justicia, la presentación del programa integral para atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y la importancia de los CAPTAS (Centros de Atención y Protección al Turista) en las zonas turísticas.