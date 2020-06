Sicarios de la mafia en las matanzas.......

Más de mil quinientas réplicas llevamos del sismo de 7.5 ocurrido en Oaxaca el día martes 23 de junio y esto nos muestra que en realidad los mexicanos le tememos más a los temblores políticos que a los de tierra y sostenemos que es así porque con los daños que se dejan en los temblores de tierra todos empujamos para componerlos y rehabilitar las zonas dañadas, pero en los temblores políticos la polarización de las fuerzas, los dogmatismos, ambiciones, intolerancias no permiten que se unan las voluntades de los mexicanos en una sola causa para el beneficio común.



Se habla mucho de la violencia que se vivió y causó la muerte en San Mateo del Mar, Oaxaca, a más de quince gentes, se dice que al final de todo se reduce a un conflicto político por el poder y la realidad es que en esa región como en muchas partes de la costa de Oaxaca, la zona se ha convertido en un punto importante de los trasiegos de drogas, armas, gentes y dinero provenientes de la zona Centroamericana y del Sur, en especial de Perú, Bolivia, Colombia y Venezuela o Guatemala. Por ahí llegan muchos embarques que terminan en la zona del Istmo y se trasladan por el Golfo o para el Centro o la zona del Pacífico.



Cuando uno comienza a investigar en la región se da cuenta de que muchas embarcaciones amparadas en pesqueras o de traslado de combustibles y mercancías son usadas para éstos fines cuando recogen los envíos en alta mar o son transportados directamente por medio de lanchas rápidas, avionetas o submarinos, y en todos esos elementos se requieren de muchos combustibles, por ello el robo y el almacenamiento de combustibles se combina, como en el caso de San Mateo del Mar, por el control de los ’jefes de plaza’, con el almacenamiento de los combustibles robados y con el tráfico de gentes así como el de armas y drogas. Se debe entender que los conflictos agrarios en la región y los intereses que se mueven en los temas de inversión turística y de las zonas de expansión inmobiliaria son importantes para tener el control de la zona y aprovechan las divisiones políticas en las comunidades para apoyar a unos u otros con el fin de mantener el control político que les brinda protección cuando se controlan las administraciones políticas en la región. Hace algunos años, me sorprendí cuando llegué a un sitio donde se veía una clara injerencia de los grupos de narcotraficantes, y éstos, eliminaron a los dirigentes sociales que defendían a la comunidad y abrieron los espacios para que oportunistas amparados en grupos políticos alcanzan los puestos de elección electoral o por la vía de los usos y costumbres, cuando algunos recibían cantidades millonarias de dinero para comprar voluntades y votos que al final de cuentas vistos en el término de inversiones eran baratos, porque además, al tiempo controlaban los presupuestos, obras y recursos, pero sostenían un complejo nivel de protección para todas sus actividades incluyendo el de las movilizaciones ’sociales’ cuando debían mantener a raya a las fuerzas de seguridad o cuando tenían que realizar operativos en otros lados, y para ello, la movilización era vital porque obligaban a las fuerzas de seguridad a movilizarse donde estaban los conflictos, mientras los mafiosos operaban sus negocios y actos en el traslado de drogas, armas, gentes y dinero.



El poner en marcha el plan del servicio del ferrocarril del Istmo y del realizar la ampliación de las zonas industriales y de la rehabilitación de puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos ha generado en esas regiones las ambiciones de muchos ’dirigentes sociales ’ que siempre aprovechan las movilizaciones de grupos para obstruir las obras públicas o privadas, y se permite realizarlas cuando llegan a un acuerdo con los dirigentes entregándoles recursos directos o puestos y presupuestos en la política local, hoy, en esas movilizaciones ingresan los grupos de la delincuencia organizada ya que significan esas obras una enorme oportunidad de mantener el control territorial y de negocios de sus organizaciones, y para ello operan con las movilizaciones ’sociales’ y la manipulación de los dirigentes que mantienen a sueldo y controlados para su servicio, por esa razón se provocaron y realizaron las matanzas y acciones violentas donde se ocupan sicarios entrenados para liquidar a los dirigentes sociales de la región e imponer a los que ellos mantienen controlados, por esas razones, la matanza en San Mateo del Mar se debe investigar profundamente para entender los móviles reales de la matanza y violencia y a sus operadores y manipuladores desde las filas de la delincuencia organizada, porque si no, no serviría de nada lo que se realice para resolver de raíz esas matanzas y violencias tanto del lado de Veracruz como el de Oaxaca. Hay que ver la geopolítica de la delincuencia organizada y las rutas y organismos de control de la región no solamente en el campo de la delincuencia o del lavado de dinero sino, también, en el manejo de los operativos políticos y del control de municipios y comunidades con gentes afines a ellos.



Por ejemplo, anteriormente existía una gran flota pesquera en la región de Salina Cruz, desde hace tiempo no se pesca, pero hay lanchas de doble motor de enorme potencia que son las que se encargan de ’pescar’ los bultos de armas, drogas o gentes que llegan por el mar desde el Sur y Centro América, y para ello hay encontrado en las muchas playitas y ranchos que dan a las playas la oportunidad de manipular los envíos y así, los muchos ranchos de profesionistas y empresarios que eran productivos se vieron afectados por la violencia y el manejo y control de esos grupos que en cualquier momento los usan para sus trasiegos, sin que los propietarios acudan a denunciar o solicitar ayuda de los cuerpos de seguridad, a menos que quieran perder la vida de sus familiares o de ellos. Solamente basta sentarse en las madrugadas o al filo de la tarde noche y noche y observar los movimientos raros de la región y de los vehículos y gentes en la zona,… ahí están realmente los conflictos de las comunidades y la manipulación de gentes y autoridades para los fines de la mafia, no para el beneficio de los habitantes de la región…