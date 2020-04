Siembra de rumores

Se esparcen por todos lados, especialmente en las redes sociales, por lo que muchos los consideran como veraces y los reenvían, sembrando el desconcierto en diversos niveles de la descontrolada población mexicana.



Eso da pie para que muchos busquen la confirmación y otros más, simplemente las divulguen, sin importar las lesiones que puedan causar o la gravedad del tema.



Son noticias o comentarios que lejos están de ser ciertos, aunque alguno de ellos sí resulta ser real.



Hay de todo en estos tiempos de pandemia, donde el ocio y el relajamiento dan paso a la diversión en línea y sea por alguna de las más comunes o por otras que apenas están siendo exploradas o conocidas se filtran este tipo de comentarios, versiones o noticias.



Algunas de ellas contienen supuestas filtraciones sobre grupos que vienen operando sin ningún recato y se dedican a secuestrar empresarios, comerciantes y políticos, cayendo en sus redes nombres conocidos que por respeto a sus familias y por no tener la confirmación de lo mismo, preferimos omitir.



El secuestro de un empresario en Querétaro y su liberación, varios días después, respalda esta versión, que dan como ejemplo lo que supuestamente viene sucediendo.



Claro que las familias de las supuestas víctimas prefieren escabullir el bulto y no dar información, sobre la realidad o falsedad de los hechos, por seguridad de la familia y no entrar en los dimes y diretes del chismorreo.



Y es que la impunidad con que vienen operando los grupos delincuenciales deja que la mente elucubre, fabrique, vuele e invente historias, dejando en claro que tanto unos como otros tienen la misma libertad de actuar, ante la distracción que tienen las fuerzas armadas y policíacas con el tema de la pandemia.



Pensaría uno que los grupos de la delincuencia estarían replegados, esperando mejores tiempos para operar, pero los enfrentamientos, los muertos y hasta la entrega de despensas en algunos estados, muestran que se mantienen sumamente activos.



Otras de las historias que corren a una velocidad inimaginable es la de que pronto surgirán noticias de los primeros planos políticos, con renuncias o despidos de varios personajes importantes de la alta burocracia y hasta al Presidente sitúan en esa tesitura. Basan su información en supuestas confidencias de cercanos a ese círculo, sin aclarar con quien tiene la cercanía.



También circulan con gran profusión las versiones sobre algunos de los secretarios del gabinete o que pertenecen al círculo de los cargos de importancia que sufren los estragos del Covid-19 e incluso se afirma que se encuentran en grave riesgo, versión que se respalda en que la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, sí está contagiada, aunque su estado es estable.



Estas versiones se ponen más en duda, toda vez que los gobernadores que sufrieron de contagios salieron a anunciarlo públicamente, por lo que no habría razón alguna para esconderlo, aunque en el caso de Sandoval tardó varios días en hacerlo.



Estos son algunos ejemplos de las informaciones que proliferan en redes sociales y que hasta como chismes y exclusivas se vienen manejando en algunos sitios de internet, donde la ociosidad da paso a la nada sana diversión, donde se pone en riesgo la credibilidad de los medios serios y hasta la integridad de las personas.



*****



Tal y como se esperaba, Horacio Duarte fue el elegido para la dirección de Aduanas, aunque tendrá que ser ratificado por el Senado de la República. Duarte inició como diputado federal, pasó a ser subsecretario del Trabajo y ahora será director de Aduanas en un mismo sexenio. Pertenece al grupo político del senador Higinio Martínez y actuó como defensor del ahora Presidente López Obrador durante el juicio de desafuero.



