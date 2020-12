Siempre contarán con mi apoyo porque mi vocación es servir: MMA

www.guerrerohabla.com



Acapulco, Gro., 10 diciembre 2020.- En su tercer día de gira por colonias y comunidades del puerto de Acapulco en donde Mario Moreno Arcos pudo platicar con prestadores de servicios, vendedores, turisteros, líderes sociales así como comisarios, el aspirante a la candidatura del Partido Revolucionario Institucional al gobierno de Guerrero, expuso la visión que tiene para incrementar el turismo, detonar el desarrollo económico y la creación de empleos para los lugareños dedicados a la prestación de servicios como modo de vida.



Durante el encuentro junto con el comisario de Pie de la Cuesta Jorge Carranza Saucedo, y la líder Marilú Saucedo Benítez quien es fundadora de la colonia Jardín Palmas, Moreno Arcos comprometió su palabra para seguir llevando beneficios a las familias, como lo ha hecho siempre desde sus distintas responsabilidades como representante popular y funcionario público.



Durante su encuentro con lideresas, Mario Moreno Arcos recibió un emotivo respaldo al proyecto que encabeza, pero sobre todo el reconocimiento a su trabajo, ya que dijeron, ’siempre nos ha apoyado desde las diversas trincheras en las que ha ocupado’.



Mario Moreno quien ha venido trabajando intensamente a ras de piso por diversas regiones de Guerrero, ha reafirmado en distintos espacios su vocación de servicio por lo que afirmó: ’siempre contarán conmigo porque para eso son los cargos públicos, para servir a la gente’.



Más tarde, durante su visita a Pie de la Cuesta, sostuvo un encuentro con prestadores de servicios como restauranteros, salvavidas, vendedores y pescadores que trabajan a las orillas de la laguna de Coyuca, donde externó su preocupación por invertir en este destino turístico para incrementar el número de visitantes. Lo anterior, como parte del proyecto que vislumbra para esta zona.



Fue ahí que respaldado por la líder Marquina Cequeida Angelito, con quien ha comido en muchas ocasiones en su negocio, y el comisario de Pie de la Cuesta Jorge Carranza, Mario Moreno expuso su aspiración política y destacó que tiene un fuerte compromiso con el sector turismo y de servicios, pero sobre todo con los acapulqueños que hoy por hoy atraviesan como en las diversas regiones del Estado, una grave crisis económica derivada de la pandemia por Covid-19.



En ese tenor, destacó que es muy importante reactivar la economía y detonar un mayor desarrollo turístico de esa zona mejorando su infraestructura carretera.

’Quiero decirles que he visualizando y espero lo podamos echar a andar, la interconexión de la autopista desde La Venta hacia esta zona a través de una carretera de cuatro carriles que llegue hasta acá para que el turismo que venga a Acapulco, cuente con otra opción atractiva y se logre una mayor derrama económica en esta región’, dijo.



Añadió que reconoce la importancia de detonar el desarrollo en este polo turístico del que viven cientos de familias guerrerenses y afirmó: ’Lo que me importa es cumplirle a la gente porque no me interesa llevarme un peso a la bolsa; a mí nunca podrán señalarme de corrupto’, concluyó.