Únete a AHF (AIDS Healthcare Foundation) para seguir los eventos de Dia internacional del Condón bajo nuestro lema ’Siempre a la moda’ con el que pedimos un mayor acceso a condones asequibles en todo el mundo para ayudar a prevenir el VIH y las infecciones de transmisión sexual, ¡además de promover estilos de vida saludables!



Ciudad de México, México a 5 de febrero 2021- La COVID-19 ha impactado muchos aspectos de nuestras vidas y, lamentablemente, el acceso a los condones no se libró de los efectos de la pandemia.



AIDS Healthcare Foundation (AHF es la mayor organización mundial de lucha contra el sida, te invita a unirte con nosotros en nuestros eventos del Día Internacional del Condón: SIEMPRE DE MODA, en todo el mundo para recordar a todos lo importante que es para las personas a nivel mundial tenga acceso a condones gratuitos y asequibles, que siguen siendo la mejor manera de protegerse de las infecciones de transmisión sexual (ITS), incluido el VIH.



El Día Internacional del condón fue creado por AHF en 2009 con el objetivo de promover la comercialización creativa de condones y su uso, porque los condones siguen siendo el método más rentable para prevenir las ITS y los embarazos no planificados. La celebración anual se celebra a nivel mundial junto con el Día de San Valentín, y los equipos de países de AHF de todo el mundo tienen emocionantes e informativas festividades virtuales y en persona.



En México, en alianza con El Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México por medio de Capital 21 Tv y la casa productora Casa Luz Inc., AHF México, transmitirán un programa especial #SIEMPREDEMODA: Dia Internacional del Condón, el sábado 13 de febrero del 2021 a partir de las 20 horas, donde Alan Estrada, acompañado de expertos y expertas en el tema de educación sexual, pretenden de forma divertida reunir a las personas y dar información sobre cómo mantenerse seguros y saludables a ellos y a sus seres queridos.



’La cuarentena y restricciones debido a la COVID-19 han sido una amenaza constante para el acceso a los condones, particularmente en países donde los desabastos y otras barreras ya dificultan que las personas obtuvieran condones’, dijo Terri Ford, Jefa de Promoción y Política Global de AHF. AHF mantiene su compromiso de garantizar que las personas de todo el mundo tengan acceso a condones gratuitos o asequibles, y nuestros eventos organizados por los equipos de países globales de AHF son solo una de las formas en que lo hacemos. ¡Alentamos a todos en los 45 países donde operamos a encontrar un evento entretenido cerca de usted y correr la voz sobre la importancia de los condones y el acceso a condones para todos!



’Siempre hemos colocado el acceso a los condones en un lugar destacado de nuestra lista de prioridades’, dijo el presidente de AHF, Michael Weinstein. El Día Internacional del Condón nos brinda una plataforma para pedir a los gobiernos y las instituciones de salud pública que se aseguren de que las personas tengan las herramientas para protegerse a sí mismas y a sus seres queridos, lo cual es especialmente importante cuando todavía vemos 1,7 millones de nuevas infecciones por el VIH cada año.



Eso simplemente no es aceptable cuando tenemos los medios para distribuir condones a personas en todo el mundo para mantenerlas a salvo de enfermedades prevenibles.



El Día Internacional del Condón también ayuda a recordar a las personas que todavía hay una crisis de VIH en todo el mundo, y través de la campaña "Siempre de Moda" queremos crear conciencia y combatir la epidemia, no solo la del VIH, sino también la de la COVID 19, ya que la prevención es importante sea cual sea el virus por prevenir. Enfatizó Nicole Finkelstein directora de AHF México.



Siempre de moda: Dia Internacional del Condón, siempre con un lenguaje incluyente se transmitirá el 13 de Febrero del 2021 a partir de las 20 horas en el canal Capital 21Tv 21.1 HD TV ABIERTA,21 HD IZZI, 21 Totalplay, 21 AXTEL TV https://www.facebook.com/Capital21 / http://www.capital21.cdmx.gob.mx/ y por las redes sociales de AHF México, en su canal de YouTube https://www.youtube.com/c/AHFMexico y pagina de Facebook https://www.facebook.com/MexicoAHF



Siga la campaña en redes sociales con los hashtags #Siempredemoda #DiaInternacionaldelcondon para obtener una lista de los eventos mundiales, nacionales y de ICD de AHF, visite LOVEcondoms.org!



Eventos del día internacional del condón en estados unidos: AHFparticipate.org



Eventos del día internacional del condón a nivel mundial: https://bit.ly/2RYbTdI