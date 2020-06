Siempre sí AMLO visitará a Trump

Necesario el encuentro personal

• López Obrador, saldrá del país

• Será en breve, ante el T-MEC

• Genéricos caros para mexicanos



A 18 meses de haber tomado posesión como Presidente de la República, un año y medio, Andrés Manuel López Obrador no salió del país. Esto lo justifica en su premisa que no necesita salir del país es dejar solos a los mexicanos.

Sin embargo, su ’promesa’ o ’consigna’ será rota. Vía los canales diplomáticos, el jefe del Ejecutivo mexicano, tendrá que viajar a Estados Unidos, concretamente a Washington, para reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump, para que en la ceremonia de puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Incluso estaría Justin Trudeau, primer ministro de Canadá.

López Obrador no debe recibir críticas por ese tipo de reuniones. Se trata de un jefe de gobierno que debe platicar en vivo y de frente con sus contrapartes en todo el mundo, en representación de los mexicanos y del Estado mexicano.

Necesitará de un avión del gobierno, por razones de seguridad internacional, ya que no podrá usar un vuelo comercial. Estas son las medidas de seguridad internacional.

Pero atrás de la invitación está el interés de Trump en que López Obrador, pueda jalar los votos de simpatizantes de la Cuarta Transformación que viven más allá del Río Bravo.

Trump está en campaña y ello lo obliga a utilizar todo tipod e herramientas. No hay la menor duda que AMLO tiene grandes simpatías en Estados Unidos en la comunidad latina y su acercamiento a él representaría ganar votos para las elecciones de noviembre donde el presidente de Estados Unidos busca la reelección. Ahí está el detalle. Pero, se vale en momentos políticos y en política los favores son de ida y vuelta.

También López Obrador necesita del apoyo de Trump, en materia electoral.

Sobre el acuerdo comercial con nuestros vecinos del norte, no será la octava maravilla, pero es un salvavidas en estos momentos de crisis financiera mundial. El impulsar los sectores automotriz y aeroespacial, serán generadores de empleo en una larga cadena productiva en donde las compañías abastecedoras de esos sectores, tienen una veta de empleo superior a los 350 mil puestos.

A todo ello, hay otros sectores que beneficiarán a los mexicanos como la venta de materias primas, productos terminados con un alto porcentaje de insumos de cualquiera de las tres naciones. Esto da empleo y es lo que necesitamos en este momento.

No es la panacea, pero en estos momentos críticos, derivados de la pandemia de COVID-19, es un alivio que dará la oportunidad a nuestra economía de dar un rebote; quizá no muy importante, pero suficiente para ofrecer un respiro a millones de familias mexicanas.

Esto, también beneficia al gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya que, al activar la economía, también hay un aumento en la captación fiscal.

La salida del Presidente no implica nada grave, ni riesgo a la democracia. Seguramente, el viaje a Washington de AMLO y Trudeau, será el próximo martes 30 de junio, para salir en la foto el 1 de julio. Esto lo dará a conocer el canciller Marcelo Ebrard, pronto.

PODEROSOS CABALLEROS: Los mexicanos estamos en riesgo de tener medicamentos genéricos caros. Esto a consecuencia de las medidas adoptadas por nuestro gobierno de cara al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Entre las acciones de riesgo se encuentra la eliminación de la Cláusula Bolar, la cual limitaba a los laboratorios mexicanos a que después de 3 años podían fabricar medicamentos genéricos de síntesis química, y hasta después de 8 años fabricar genéricos de biomedicamentos.

La decisión se dio el pasado lunes en reunión sostenida por la Comisión de Economía, que preside Gustavo Madero, del PAN, la AMIIF, que preside Ana Longoria; la Amelaf, encabezada por Arturo Morales, y la Canifarma, presidida por Patricia Faci, así como la participación del presidente de la Comisión de Salud, el senador Miguel Ángel Navarro, de Morena.

En la sesión virtual se acordó, con la secretaria de Economía, Graciela Márquez, y Juan Lozano Tovar, del IMPI, eliminar el artículo de la Cláusula Bolar a partir del primer día en que entra en vigor el nuevo tratado, el objetivo es dar cabida a que más empresas mexicanas puedan desarrollar los tratamientos genéricos que sean requeridos con prontitud para la población del país.

*** El gobernador Silvano Aureoles negó cualquier tipo de relación con la plataforma informativa Latinus, y señaló que se reserva el derecho de acudir a las instancias legales para que el autor de esa publicación responda con sustento, apego a la justicia y a la veracidad por sus afirmaciones. Se dice dueño del avatar @latinus_us, @JulioSeRoa, quien fue empleado de Silvano, pero desde hace 3 años ya no. Vaya malestar provocó en el gobernador michoacano.

*** Walmart de México y Centroamérica ha decidido hacer un despliegue a nivel nacional de su programa llamado BAIT (Bodega Aurrera Internet y Telefonía). El lanzamiento del servicio de telefonía de Walmart está impulsado por la mejor oferta de prepago del país, internet ilimitado por 50 pesos semanales y 200 pesos mensuales, mientras se disfruta de una gran cobertura nacional y a la mejor velocidad disponible. La estrategia de la telefonía la lleva Beatriz Núñez, Vicepresidenta de Crecimiento de Walmart de México y Centroamérica.

*** Luego de meses de negociaciones, Altos Hornos de México, de Alonso Ancira y Grupo Villacero de Julio Villarreal, llegaron a un acuerdo de asociación entre ambas empresas, que comprende obligaciones financieras que permitirán a AHMSA resolver pasivos y capitalizarse a través de la captación de recursos frescos, con el propósito de asegurar su continuidad operativa en el largo plazo. Se habla que Villacero inyectará 300 millones de dólares en capital de trabajo a AHMSA.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Este año, además de recibir por tercera vez consecutiva el reconocimiento de ’Mejores Centros Laborales para la Inclusión’ por Human Rights Campaign, Pfizer, que en México lidera María Constanza Losada, decidió ser parte de las primeras cinco empresas en poner en marcha el programa ’Mentoreo Ejecutivo’, el cual asigna a compañías más experimentadas como asesores de otras organizaciones del mismo sector, para fortalecer y mejorar sus políticas, normas y prácticas relacionadas a la diversidad e inclusión.

