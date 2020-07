Siempre si se fue Jiménez Espriú

• Es ingeniero civil egresado de la UNAM; colaboró en el Grupo ICA y en Nielsen-Wurster Group, Inc.



Sigue la mata dando. Llega a sustituir a Javier Jiménez Espriú, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el ex Director General de Obras Públicas, cuando Andrés Manuel López Obrador ocupaba el cargo como jefe de Gobierno.



Asimismo, es socio fundador de Causa Ciudadana, A.P.N. y primer coordinador del Grupo Ingenieros para el Cambio (INPAC), organizaciones políticas plurales.



Colaboró en el Grupo ICA (entre 1977 y 1997), desempeñando los cargos como coordinador de Promoción de la División de Operación Internacional; como secretario Particular del Presidente Fundador, Bernardo Quintana Arrioja; Gerente de Desarrollo de Negocios de la División de Construcción Industrial; Director de Desarrollo de Negocios del Sector Construcción y Director General de Proyectos Especiales.



Ocupo el cargo de consultor de la empresa norteamericana Nielsen-Wurster Group, Inc. con más de 25 años de prestigio en la resolución de arbitrajes profesionales.



Al ser presentado a los colaboradores del ex secretario, Jorge Arganis Díaz Leal se manifestó satisfecho con el trabajo de la Secretaría durante el mandato del presidente López Obrador y subrayó que actuará con la transparencia y probidad que exige la Cuarta Transformación (4T).



Fue el Presidente López Obrador quien designó hoy, como titular de la SCT a Arganis Díaz Leal quien es ingeniero civil egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde también ha sido profesor durante casi tres décadas.



De acuerdo al portal asce.org, se da a conocer el perfil curricular del nuevo funcionario de la 4T. También, se destaca que en 1963, inició su actividad profesional en la Dirección General de Proyectos y Laboratorios de la Secretaría de Obras Públicas.



Ocupó la responsabilidad de ingeniero residente en la dirección general de Obras e Instalaciones de la UNAM; fue asesor técnico de la dirección general de PEMEX; director de la Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería (SEFI).



También, se da cuenta de que Arganis Díaz Leal, fue colaborador en el Gobierno del entonces Distrito Federal, primero, como Gerente General de la Planta de Asfalto (en 1998), y en agosto de 2002 como director general de Obras Públicas.

El nuevo responsable en la SCT, ha ocupado los cargos de tesorero y presidente de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Ingeniería; presidente de la Generación 60, coordinador general de la Asamblea de Generaciones y consejero de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción.



En el Colegio de Ingenieros Civiles de México ha sido coordinador de diversos Comités, secretario del XVI Consejo Directivo, vicepresidente del XXIII Consejo Directivo y presidente del XXV Consejo Directivo; representante por parte de México en la Federación Iberoamericana de Ingeniería Civil y Construcción.



Ha sido miembro del Comité Mexicano para la Práctica Internacional de la Ingeniería, en el Marco del Tratado de Libre Comercio y vicepresidente del Área Civil de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingeniería (UMAI). Fue Coordinador del Comité de Ética y Profesionalismo del North American Alliance for Civil Engineering (NAACE).



Según, el mismo mandatario, dijo que aceptó la renuncia de Jiménez Espriú (SCT) por diferencias sobre la operación de los puertos y aduanas. Sin embargo, hay otros datos que señalan a su esposa del ex titular de la SCT, y a la familia política del mismo de ser socios de la empresa IDESA, la cual a su vez está vinculada con Braskem, filial de Odebrecht en México.



En su momento, de acuerdo con información cotejada por el sitio VerificadoMX, IDESA tiene participación directa en el complejo Etileno XXI, al cual se ha señalado como productor monopólico de etano y polietileno, en perjuicio de las finanzas de Petróleos Mexicanos.



IDESA, es una compañía fundada hace más de 60 años por Pascual Gutiérrez Roldán, suegro de Jiménez Espriú, y su cónyuge es accionista de la firma.



Actualmente la empresa está dirigida por su sobrino político Patricio Gutiérrez Fernández, hermano del embajador de México en Estados Unidos, Gerónimo Gutiérrez. Ahí queda otro ’párrafo’ para la historia de la 4T.