Siente la magia del EdoMéx! gobierno de Delfina Gómez invita a recorrer el circuito cultural y turístico de día de muertos

TOLUCA, Estado de México.– Para dar a conocer la belleza y tradiciones del Estado de México, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez abrió al público el Gran Circuito Cultural y Turístico de Día de Muertos, un conjunto de actividades que se realizan en el centro histórico de la capital mexiquense.



Como parte de este Circuito, Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno, y Nelly Carrasco Godínez, Secretaria de Cultura y Turismo estatal, inauguraron el pabellón ’Ecos de la Eternidad de los Pueblos Mágicos’, en la Plaza de los Mártires, integrado por módulos temáticos que muestran la riqueza cultural de la entidad mexiquense.



’En este pabellón nosotros tendremos la oportunidad de recorrer los stands de los 12 pueblos mágicos del Estado de México y del municipio de Texcoco’, destacó Carrasco Godínez.



Además de este pabellón, el Circuito se conforma por la Ofrenda Monumental ubicada en el Patio Central de Palacio de Gobierno; el Bazar Artesanal y las Ofrendas de los Pueblos Originarios, en la Plaza Fray Andrés de Castro; así como la tradicional Feria del Alfeñique, ubicada en los Portales de Toluca.



• *Ofrenda Monumental,* hasta el 4 de octubre, de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 horas, y sábado y domingo de 9:30 a 17:30 horas.



• *’Ecos de la Eternidad de los Pueblos Mágicos’,* hasta el 2 de noviembre, de 11:00 a 20: 00 horas.



• *Bazar artesanal,* hasta el 2 de noviembre, de 9:00 a 18:00 horas.



• *Ofrendas de los Pueblos Originarios,* hasta el 1 de noviembre, de 9:00 a 20:00 horas.



• *Feria del Alfeñique,* hasta el 3 de noviembre, de 10:00 a 22:00 horas.



A las muestras se suman diversas actividades artísticas y culturales, las cuales son gratuitas para el público en general.



Durante la inauguración estuvieron presentes Nayeli Gómez Castillo, Coordinadora General de Comunicación Social del Estado de México; Carlos Brito Lavalle, Director General del Sistema Mexiquense de Medios Públicos; Ricardo Moreno Bastida, Presidente Municipal de Toluca; Jessica Rosalío Embriz, Presidenta Municipal de Ixtapan de la Sal; Michelle Núñez Ponce, Presidenta Municipal de Valle de Bravo, e Hilarión Coronel Lemus, Presidenta Municipal de Otumba.