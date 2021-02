’Siervos de la Nación’, los responsables de aplicar la vacunación: Onasis Pinzón

Zihuatanejo, Gro., (Febrero 6, 2021).- El director de Salud Municipal, Onasis Pinzón Oregón, dio a conocer que aún no llega la segunda remesa de vacunas anti Covid-19 para aplicar la segunda dosis a los trabajadores del sector salud que están en primera línea de la pandemia.



Explicó que a los 21 días se debió aplicar la segunda dosis a los ya vacunados del Hospital General ’Dr. Bernardo Sepúlveda Gutiérrez’ y del Hospital Regional del IMSS, es decir este miércoles que pasó, sin embargo, esto no ocurrió y pone en riesgo el completar los esquemas de inmunización ante el coronavirus.

Agregó que en la siguiente semana deberían llegar más vacunas para los trabajadores de la salud que están en segunda línea, aquellos médicos que están en la consulta externa.



La segunda etapa de vacunación también comprende a adultos mayores de 60 años, para adquirirla deben ingresar sus datos a una plataforma del gobierno federal, pero también es un problema porque no todos tienen acceso a internet o tienen mal sus datos y no pueden registrarse.



’Todo este proceso no lo abandera el sector salud, lo abanderan los siervos de la nación, los cuales van a estar realizando llamadas telefónicas a los pacientes mayores de 60 años para darles información’, aclaró Pinzón Oregón.



También informó que hay un programa ’Correcaminos’ que consiste en visitar a toda la población de difícil acceso, como las zonas serranas para que no se queden sin vacunas.



Por último, recalcó que el sector salud siempre se ha hecho cargo de la logística de las vacunas, pero en esta ocasión se hacen cargo los siervos de la nación y esperan indicaciones para que en su momento sean aplicadas las dosis.

