Sigamos con Madrid, al que le cantó Agustín

Qué curioso, de pronto la paranoia del virus made in china convirtió a todo mundo, experto en el mal. Y saber cómo combatirlo.

Nosotros, inexpertos, mejor como dice don F. nos echamos una a la una. Porque un mezcal, es para todo mal. Y para bien, también.

Mejor continuamos con nuestra visita a la bella capital de España. Como la llamamos después de conocerla. En 1967, acompañados de Bety.

Es una chulada. Les invitamos a este nuevo recorrido

Templo de Debod

El templo de Debod es un sitio excepcional en el paisaje de Madrid, ya que está dedicado a la diosa egipcia, Isis, y en el pasado, se encontraba a orillas del río Nilo.

Durante la construcción de la presa de Asuán en Egipto, se temía inundar varios sitios importantes en el país africano, y cuando España se ofreció para ayudar, Egipto le otorgó el Templo de Debod como agradecimiento.

Hoy el templo se encuentra en el parque cuartel de la montaña y sirve como testimonio de las relaciones especiales entre España y Egipto, que llevaron a su ubicación en la ciudad europea.

Puerta de Alcalá

La Puerta de Alcalá se encuentra en la Plaza de la Independencia de Madrid y está decorada en un estilo neoclásico típico de esta zona.

Después de su construcción en 1778, la puerta sirvió como pasaje entre Madrid y la cercana ciudad de Alcalá, pero hoy se destaca por sí sola y atrae a los turistas que vienen a ver su diseño.

Cuando lo observas de cerca, puedes ver arañazos y fracturas que se crearon como resultado de la Guerra Civil española de 1823, pero a pesar de su "lesión", la puerta se mantiene firme y domina la ciudad desde su ubicación central.

Catedral de la Almudena

Madrid no siempre fue la capital de España, solo recibió el título después de que se decidió que la ciudad de Toledo ya no ocuparía este puesto en 1561.

Cuando se hizo esta transición, se necesitaba una catedral en la nueva capital.

La nueva catedral fue originalmente designada para la Virgen de Alamodome, un icono cristiano medieval, pero más de 300 años después, los españoles comenzaron a construir el edificio, y solo en 1879 comenzaron las obras.

El arquitecto español Francisco de Cubas fue responsable de planificar y administrar el proyecto, y bajo su mano, la catedral fue diseñada en un estilo neogótico particularmente impresionante que parece bastante moderno, especialmente en comparación con otras catedrales en toda Europa.

Una transición entre los crepes coloridos y grises crea una atmósfera especial en el lugar, que se puede admirar mientras visitas la ciudad española.

Museo Cerralbo

La estructura de este museo parece bastante simple desde el exterior, pero cuando entras, puedes ver el esplendor de sus elementos. Fundado en el siglo XIX.

El Museo Cerralbo comenzó como la residencia del marqués Enrique Aguilera de Gamboa, y veinte años después de su muerte, en 1944, su casa se convirtió en museo.

Esta estructura no se parece a ninguna casa que hayas visto en su vida, como puedes ver en los intrincados murales y las decoraciones doradas que contiene, como corresponde a la casa de un noble.

Un recorrido por el museo se siente como caminar en un cofre del tesoro real. Es impresionante cuando lo ves y te maravillas de la forma en que los líderes mundiales alguna vez vivieron en casas de oro reales.

Mercado de San Miguel

La cocina española ha traído al mundo pequeñas tapas, la sangría azucarada, delicias como la paella y una gran cantidad de otros maravillosos platos para disfrutar en el mercado de San Miguel.

Este lugar, a diferencia de cualquier otro mercado que hayas conocido, se encuentra en un gran edificio de hierro con ventanas de vidrio, altas.

Todos los amantes de la comida deben visitar este complejo tan inusual. Sobre todo, los que necesitan el menudo español, servido con una cervecita.

En el mercado, puedes pasear entre los numerosos puestos que ofrecen los mejores manjares españoles, hechos con ingredientes frescos y locales que encarnan lo mejor de la cocina española que se ha desarrollado a lo largo de los años, como tradición.

Parque del Buen Retiro

La naturaleza es una parte integral de Europa, incluso cuando las zonas urbanas están pobladas como Madrid.

En esta bulliciosa ciudad, encontrarás un pulmón verde en forma del Parque del Buen Retiro, que tiene jardines, fuentes y una exuberante vegetación.

A principios del siglo XVI, el parque se convirtió en un jardín floreciente cuando el rey Felipe II expandió su palacio en 1561.

Afortunadamente, los esfuerzos de conservación y cultivo del parque continuaron a lo largo de los años y ahora se pueden pasear de manera agradable.

Incluso se pueden alquilar kayaks y canoas para navegar en el lago artificial.

El Palacio de Cristal

Dentro del Parque del Retiro, hay un magnífico sitio que requiere una visita especial, el Palacio de Cristal de Madrid.

Construido en 1887, el palacio consiste en una combinación de metal y vidrio, y fue una especie de invernadero para plantas y flores de Filipinas, antiguamente una colonia de España.

Hoy en día el palacio no tiene plantas, pero su impresionante altura, 22 metros, su estructura redonda y la hermosa luz que penetra en sus paredes de vidrio atraen a turistas y amantes del romance que lo recorren y se maravillan.

’Vengan a España. Nos recibieron con los brazos abiertos, afecto y cariño, desde 2016’ nos invitan nuestros nietos el médico Jorge Alberto Ravelo Barba y Mariana.

