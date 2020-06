Sigue Acapulco en semáforo rojo por la contingencia

Personal de la Dirección de Regulación, Control y Fomento Sanitario inició los operativos de verificación en centros comerciales para supervisar que cumplan con la instalación de filtros sanitarios y que sus empleados no presenten síntomas relacionados con el COVID-19, como parte de las acciones reforzadas para disminuir la propagación del virus.



El director de la dependencia, René Talavera Rebolledo, informó que tras recibir una denuncia ciudadana, la alcaldesa Adela Román instruyó realizar la verificación de tres tiendas en la zona Diamante y Farallón, sin embargo, no encontraron irregularidades, reiterando que la instrucción es no bajar la guardia porque Guerrero y Acapulco se encuentran en semáforo rojo.



Talavera Rebolledo destacó que estos operativos se mantendrán de manera permanente, tal como se realizan en tortillerías y restaurantes de manera preventiva, ya que Acapulco registra un incremento exponencial de los casos y se deben tomar las medidas necesarias para aplanar la curva de contagios ocasionados por esta pandemia.



El funcionario llamó a los empresarios y representantes de establecimientos a seguir las recomendaciones del Sector Salud, aplicar gel antibacterial al ingreso, sanitizar constantemente los carritos en las tiendas de autoservicio, exigir el uso de cubrebocas obligatorio y dar acceso a solo una persona por familia.