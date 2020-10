Sigue aumentando la suma de muertos

Se contabilizaron ya 101,096 muertes en total

Veracruz ocupa el tercer lugar a nivel nacional

AMLO asegura que no hay rebrote de la pandemia



Ahora que la Secretaría de Salud SSA cambió la forma de presentar las muertes en el país, se pudo confirmar que de acuerdo con la estadística a nivel nacional, se contabilizaron ya 101,096 muertes en total, de la cuales 86,338 son causadas por COVID-19, 399 son ’sospechosas’ con posibilidad de resultado, 10,344 son sospechosas sin muestra y 4,015 son sospechosas sin posibilidad de confirmarse o rechazarse.



Pero el gobierno federal, el subsecretario de Salud y el mismísimo presidente de la república Andrés Manuel López Obrador siguen en la necedad de tratar de minimizar, por principio de cuentas el número de muertes.



Por eso es que se asegura que son 86,338 las muertes causadas por la pandemia, cuando en realidad ya son más de cien mil los fallecimientos por el COVID19.



Esos son los datos oficiales, aunque extraoficialmente se maneja que el número de muertos es mayor, pero que se registran como otras causas y por eso no se tiene la dimensión real de la pandemia en nuestro país.



Con esos datos y cifras oficiales, el estado de Veracruz ocupa el tercer lugar a nivel nacional por el número de muertos.



Según el documento técnico dado a conocer este martes, continúan ubicándose la Ciudad de México, el Estado de México, Veracruz, Puebla, Baja California, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Guanajuato y Sonora como las 10 entidades que han registrado el mayor número de defunciones y que en conjunto representan más de la mitad (63.1%) de todas las del país.



Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este martes que todavía no hay un rebrote de la pandemia de Covid-19 en el país, y que a pesar de que hay ocho estados que han registrado un repunte de contagios en las últimas semanas, son 20 en los que el coronavirus sigue disminuyendo.



"La mayoría de los estados sigue con resultados favorables, está disminuyendo consecuentemente la pandemia, hay descenso en 20 estados, ya es muy probable que Chiapas entre a semáforo verde, se mantiene en verde Campeche; no hay todavía rebrotes.



Hay algunos estados en donde ha aumentado el contagio, pero no se puede hablar de un rebrote, están disminuyendo que eso no importa mucho, es lo que más nos interesa, los fallecimientos",



En los datos oficiales dados a conocer se confirma que la distribución por sexo en las defunciones confirmadas muestra un predomino del 64% en hombres. La mediana de edad en los decesos es de 63 años.



En cuanto a la distribución de defunciones confirmadas y sospechosas por fecha de defunción al corte del día de hoy, ordenadas de mayor a menor según la entidad federativa.



Continúan ubicándose la Ciudad de México, el Estado de México, Veracruz, Puebla, Baja



California, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Guanajuato y Sonora como las 10 entidades que han registrado el mayor número de defunciones y que en conjunto representan más de la mitad (63.1%) de todas las del país.



La Ciudad de México por sí sola, acumula 16.7% de todas las defunciones a nivel nacional.



El análisis nacional contempla a todos los casos sospechosos totales de enfermedad respiratoria viral (casos sospechosos sin muestra, sin posibilidad de resultado y sospechosos con muestra) y los casos y defunciones con asociación o dictaminación clínica-epidemiológica desde la semana epidemiológica 1 a la 43 del 2020.



En México hasta el día de hoy se han confirmado 854,926 casos totales y 86,338 defunciones totales por COVID-19.



La distribución por sexo en los casos confirmados muestra un predomino del 51% en hombres. La mediana de edad en general es de 43 años.



Así las cosas, en la conferencia mañanera se trató el tema del COVID19:



El mismísimo Secretario de Salud, Jorge Alcocer señaló que vamos bien; 20 entidades se mantienen con tendencia epidémica en descenso desde hace 4 semanas, 4 entidades siguen en una meseta, y en 8 ’se asoma el heraldo de posible rebrote’.



Por su parte, el subsecretario Hugo López-Gatell señaló que hay un incremento de 2 puntos porcentuales en la positividad de contagios, que llegó al 40% esta semana.



Respecto a las defunciones, enfatizó que en julio se llegaron a tener 5,282 defunciones semanales, sin embargo, en la semana 41 se tienen registradas 2,097, lo que significa una reducción del 60%.



Reiteró que la epidemia sigue activa; destacó que en la semana 41 ya no está disminuyendo como lo venía haciendo y podría cambiar la trayectoria. Recordó que comenzó la temporada de influenza por lo que hizo un llamado a la población vulnerable a vacunarse.



Contáctanos en Facebook: Miguel Ángel Cristiani G.



En Twitter: @bitacoraveracru



Página web: http://bitacorapolitica.com.mx



Blog: http://miguelangelcristiani.wix.com/news-blog-es

YouTube: https://www.youtube.com/user/miguelangelcristiani/videos