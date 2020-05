Sigue confinamiento por alta cantidad de muertes y contagios: Astudillo

www.guerrerohabla.com



ACAPULCO, Gro., 28 de mayo de 2020.- El gobernador Héctor Astudillo Flores enfatizó en que la entidad no reanudará actividades el próximo primero de junio dada la ’alta cantidad de contagios y fallecimientos’, por lo cual en los próximos días dará a conocer qué es lo que sí podrá hacerse en la entidad durante la fase tres de la pandemia por el Covid 19.



’Hay que prepararnos porque del primero al 15 de junio, seguramente vamos a seguir igual, con medidas, con restricciones de nuestra movilidad’, advirtió durante su mensaje difundido esta tarde en su cuenta de Facebook.



Desde Iguala, donde se desarrolló un acto protocolario con los alcaldes de ese municipio, Taxco, Cocula, Tepecoacuilco y Copalillo, la representante del gobierno federal, Rocío Bárcena Molina y el representante del Clúster Minero de Guerrero, Alfredo Phillips Greene por la próxima puesta en marcha de la Unidad Covid, el gobernador indicó que en el reclusorio de Ayutla hay cinco casos confirmados del coronavirus, de los cuales cuatro son atendidos y uno falleció.



El presidente municipal de Iguala, Antonio Jaimes Herrera informó que la unidad se pondrá en marcha el domingo o el lunes ’a más tardar’ y que brindará servicio a la región Norte, de ahí los aportes de otros municipios, recursos del gobierno estatal, del federal, la iniciativa privada y organizaciones civiles de la región Norte.



En seguida, el presidente de Taxco, Marcos Efrén Parra Gómez informó que ese Ayuntamiento aportará una parte del salario para el personal médico, de enfermería y servicios que laboren en la unidad, lo cual permitirá desahogar la carga en los municipios con más casos de Covid 19.



Los alcaldes de Tepecoacuilco, Ignacio Ocampo Zavaleta y de Cocula, Carlos Alberto Duarte Bahena informaron las aportaciones que hicieron y la participación que tuvo para ello la empresa Minera Media Luna que contribuyó para ello.



Por su parte, el presidente de Copalillo, Julián Castro Santos aplaudió la suma de esfuerzos para responder a la demanda de las personas ante la pandemia. La enviada del gobierno federal, Rocío Bárcena Molina agradeció las aportaciones de los alcaldes, a la empresa Minera Media Luna y a los benefactores que hicieron aportes para la puesta en marcha de la Unidad Covid, la cual contará con X camas para pacientes con esa enfermedad.

La enfermera Leonor Bandera Álamo compartió su testimonio como trabajadora del hospital General de Iguala, y expresó su preocupación por el enorme riesgo que corren los trabajadores del sector salud atendiendo a los pacientes, pues ella también contrajo el virus.



No obstante que ella se recuperó del Covid 19, hay quienes no lo han logrado porque llegan con un grado avanzado de la enfermedad y es prácticamente imposible ayudarles, lo que frustra a los trabajadores que pierden la batalla y la vida de sus pacientes.



Pidió no agredir a los trabajadores del sector salud e invitó a todos a quedarse en casa, ser prudentes si se saben enfermos y, como ella, no arriesgar a otras personas. ’Nosotros damos la vida por todo ese ser humano que pide el apoyo, por favor, quédense en casa todos, por favor’, expuso.



