Sigue EDOMÉX en semáforo rojo y es necesario reducir la movilidad en todas las regiones, para evitar un incremento de contagios: Alfredo del Mazo

•Invita a los mexiquenses a no relajar las medidas de aislamiento como permanecer en casa, ya que de ello depende que el Edoméx cambié en el color del semáforo.



•Da a conocer que mientras la entidad siga en semáforo rojo, no se podrán ir reactivando el resto de actividades.



•Destaca que hay que cuidar todos de todos y que en unidad, los mexiquenses podrán salir adelante de esta contingencia sanitaria.



Toluca, Estado de México, .- El Gobernador Alfredo Del Mazo Maza informó que el Estado de México continúa en semáforo rojo, por lo que no se puede regresar a las actividades, e invitó a la población a quedarse en casa, ya que se ha registrado un aumento en la movilidad en todas las regiones de la entidad, lo que puede provocar un aumento de contagios y, como consecuencia, no poder cambiar de color en el semáforo de control de la pandemia por COVID-19.



’Con base en la información de la Secretaría de Salud, para la siguiente semana prácticamente todo el país sigue en semáforo rojo, lo que quiere decir que seguimos en la etapa de máximo riesgo de contagio.



’El Estado de México se mantiene en semáforo rojo, esto significa que seguimos en el momento de mayor contagio, el semáforo rojo también nos indica que aún no se puede regresar a las actividades, esto para cuidar la salud de todos’, indicó.



Alfredo Del Mazo señaló que no es momento de relajar las medidas de aislamiento, prevención y de higiene que se han llevado a cabo desde el inicio de la pandemia, ya que hacerlo podría derivar en un aumento de contagios y de enfermos en las próximas dos semanas, por lo que invitó a los mexiquense a disminuir la movilidad en todas las regiones del Estado de México.



’Hemos observado que ha aumentado la movilidad en todas las regiones del estado, recordemos que para poder avanzar en el semáforo, es necesario que disminuya el ritmo de contagios y el porcentaje de hospitalización.



’Si hoy empezamos a salir y a relajar las medidas de aislamiento, veremos el aumento de contagios y de enfermos dentro de dos semanas’, enfatizó en un mensaje emitido a través de redes sociales.



El mandatario mexiquense recordó que el virus puede tardar entre 10 y 12 días en mostrar síntomas, por lo que no se deben caer en excesos de confianza que den como resultado el contagio de más personas.



Para quienes tienen que salir a trabajar, dijo, la mejor forma de cuidar a sus familias y a ellos mismos, es llevando a cabo acciones como respetar la sana distancia y el uso de cubrebocas.



’Está comprobado que usar el cubrebocas disminuye mucho el riesgo de contagiarse y también de contagiar a los demás, usémoslo en todo momento y recuerden que si tienen tos, temperatura o dificultad para respirar, es muy importante que se atiendan de manera oportuna’, explicó.



Del Mazo Maza puntualizó que atenderse a tiempo hace la diferencia para salvarse de la enfermedad, y destacó que en caso de presentar síntomas las personas deben aislarse de los demás y está a disposición la línea telefónica 800 900 3200 donde recibirán atención inmediata.



El Gobernador del Estado de México manifestó que hay que cuidar todos de todos y que juntos, en unidad, los mexiquense podremos salir adelante de esta contingencia sanitaria.