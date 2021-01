Sigue en acción el Movimiento Revolución Rosa; marcha nuevamente en Acapulco a favor de la paridad de género en Guerrero

Más de 500 personas, en su mayoría mujeres que Integran el Movimiento Revolución Rosa, marcharon este viernes sobre la Costera Miguel Alemán de Acapulco, para exigir igualdad, equidad y respeto a la paridad de género.



Alrededor de las 5:00 de la tarde, el contingente inició la marcha desde la calle María Bonita, entre el Club de Golf y el Centro de Internacional Acapulco, hacia la Base Naval, de dónde retornó posteriormente para regresar al punto de partida.



Durante la caminata demandaron que en este proceso electoral, el 50 por ciento de las candidaturas a cargos de elección popular sean ocupadas por mujeres en Guerrero y todo el país.



En la movilización participaron representantes de varios municipios del estado y también varones que se unieron a la exigencia de las féminas para reclamar mayores espacios de participación política.



La marcha se realizó cumpliendo con los protocolos correspondientes, como el uso de cubrebocas y sana distancia, para prevenir contagios de Covid-19.



Durante la caminata, las participantes pugnaron porque las mujeres arriben a los cargos de representación popular como regidurías, diputaciones, senadurías, gubernaturas y la presidencia de México.



Maxi Valente González, representante del Movimiento Revolución Rosa, manifestó que en esta organización participan mujeres de diferentes colonias de Acapulco y municipios vecinos, que piden que haya respeto a la paridad de género y se les otorgue el 50 por ciento de las candidaturas.



"En mi caso particular, yo no aspiro a un cargo, pero me encantaría que más mujeres lleguen al poder, que haya una gobernadora en Guerrero y una presidenta de la República. Es lo que pedimos, que haya más representantes mujeres, vienen elecciones y creemos que es el momento de exigir que se nos dé la oportunidad a las mujeres", subrayó.



Al finalizar la marcha, se llevó a cabo un mitin, donde las féminas insistieron es que es el momento de las mujeres y que los partidos políticos les reconozcan sus derechos para lograr mayores espacios y hacer realidad la paridad.