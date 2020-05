Sigue en pie el reparto de utilidades

+Alta calificación financiera a INFONAVIT



+Prioritaria la seguridad para el trabajo



La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) aclararon que la obligación del reparto de utilidades (PTU) sigue en pie a pesar de la emergencia sanitaria por el Covid-19 y debe ser pagada a los trabajadores a más tardar el 30 de mayo, publica hoy la CTM.



Al tratarse de la participación del ejercicio fiscal 2019, el reparto de utilidades de este año se debe pagar en tiempo y forma, a más tardar el 30 de mayo. Es decir, es una prestación que se generó durante el año pasado, explicó Sara Morgan Hermida, Procuradora de la Defensa del Trabajo de la Ciudad de México.



De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo (LFT), si las y los trabajadores no reciben esta prestación o se les paga de forma incompleta, tienen un año para reclamar su pago, contando a partir del día siguiente a la fecha límite establecida.



En referencia a esta prestación y como consecuencia de la pandemia que afecta a nuestro país, algunas federaciones cetemistas negociaron con las empresas el adelanto de esta prestación a los trabajadores que se encuentran en paro técnico, como fue el caso de la Federación de Trabajadores de Puebla, que dirige Leobardo Soto Martínez.



Desde el pasado 15 de mayo concluyó el reparto de utilidades para los 120 mil trabajadores de sindicatos que pertenecen a la CTM en Coahuila, expresó el diputado Jesús Berino Granados, dirigente obrero en la entidad, y manifestó que esta prestación se empezó a pagar desde finales de abril y a estas fechas ya se concluyó con el reparto de utilidades.



También resaltó que a propuesta del dirigente de la CTM en Coahuila, Tereso Medina Ramírez, se dialogócon los patrones para liberar ese pago, a fin de apoyar a los trabajadores que estaban en suspensión de actividades, debido a la contingencia sanitaria. Hubo una respuesta inmediata de los empresarios, tomando en cuenta que la utilidad corresponde al ejercicio fiscal del 2019.



En tanto, en Reynosa, Tamaulipas, el cetemistas José Salvador Martínez Portillo, informó que los agremiados obtienen en tiempo el reparto de utilidades, por lo que hasta el momento, no existe ninguna queja por parte de los obreros.



Martínez Portillo dijo que tienen buenas noticias acerca del reparto de utilidades, incluso, algunos centros comerciales otorgaron el beneficio con un porcentaje superior en comparación con el año pasado, dando una tranquilidad económica a los trabajadores.



El dirigente explicó que algunas empresas no dejaron de trabajar por la contingencia, y entregaron las utilidades en tiempo, sin dejar en abandono a los trabajadores y con una tranquilidad en el bolsillo, protegiendo también a los obreros con problemas de diabetes, hipertensión y mujeres embarazadas…



S&P CONFIRMA LA CALIFICACIÓN MÁS ALTA EN ESCALA NACIONAL AL INFONAVIT



A pesar de que se espera un mayor desempleo y que del incremento en los riesgos del sector financiero mexicano, S&P Global Ratings confirmó la calificación ’mxAAA’ con perspectiva estable al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit); la más alta en escala nacional que otorga la calificadora.



Asimismo, reiteró la calificación ’BBB/ A-2’ de la escala global en moneda local y extranjera, con perspectiva negativa.



Las calificaciones del Infonavit reflejan su rol relevante como el mayor originador de hipotecas y fondo de pensiones del país, y consideran que el choque económico ocasionado por el COVID-19 tiene un impacto limitado en la estabilidad del negocio.



S&P Global Ratings espera que el Infonavit mantenga niveles de capital fuertes, con una proyección de la métrica ‘capital ajustado por riesgo’ alrededor de 10.1% en los siguientes 24 meses.



Si bien la calificadora espera que el mayor nivel de desempleo derivado de la pandemia deteriore las métricas de calidad de los activos del Instituto y presione su perfil de riesgo, toda vez que la mayoría de sus acreditados son de menores ingresos y son más vulnerables a cambios en las condiciones económicas del país; reconoce la fortaleza financiera del Instituto.



En este sentido, S&P resaltó que la estructura de fondeo del Infonavit se mantiene como una de sus principales fortalezas y se espera que éste se mantenga resiliente bajo el contexto económico adverso, lo cual provee de flexibilidad para mitigar los posibles choques en la operación y resultados financieros.



De igual forma se espera que el Infonavit mantenga una posición de liquidez sólida para cumplir con las obligaciones financieras a corto plazo, que le permitirán seguir otorgando créditos y ofreciendo apoyos extraordinarios para los acreditados y empleadores por la contingencia sanitaria.



Por otra parte, a pesar de que el reconocimiento del nivel real de la cartera vencida implicó una reclasificación del portafolio hipotecario y deterioró las métricas de calidad de los activos del Infonavit, S&P Global Ratings reconoce los avances del Instituto en materia de transparencia y gobierno corporativo y espera que la administración siga fortaleciendo estas prácticas….



LAS NORMAS DE SALUD Y SEGURIDAD PRIORITARIAS PARA EL REGRESO AL TRABAJO



Garantizar la salud y la seguridad en los lugares de trabajo deberá ser la principal prioridad conforme la gente se reincorpora al trabajo en muchos países que van levantando las restricciones y los cierres impuestos por el COVID-19 afirma la Central Sindical Internacional.



Hubo que adoptar medidas drásticas –que muchas veces siguen siendo necesarias– para hacer frente a las primeras olas de infección del COVID-19 en todo el mundo. Reabrir los lugares de trabajo es mucho más complicado que cerrarlos, y resulta crucial que las regulaciones, los procedimientos y los sistemas de salud y seguridad en el trabajo sienten las bases para la vuelta al trabajo, así como en aquellas situaciones donde el trabajo no se llegó a interrumpir.



El diálogo social y las negociaciones entre empleadores y sindicatos son un elemento central. Cualquier arreglo que simplemente se imponga a los trabajadores sin consultas y sin la implicación sindical suponen un riesgo mucho mayor, tanto para los trabajadores y trabajadoras como para el público en general.



Todas las evidencias apuntan a que los lugares de trabajo –tanto si se trata de centros de salud o de cuidados, sistemas de transporte, locales públicos y otros lugares donde los trabajadores están en contacto con el público, o centros de procesamiento, oficinas y lugares donde se junte un considerable número de trabajadores– representan vectores importantes para la propagación del virus.



Normas adecuadas de salud y seguridad en el trabajo protegen a los trabajadores, a sus familias y al público en general’, comentó Sharan Burrow, secretaria general de la CSI.



La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha publicado orientaciones para el regreso al trabajo, poniendo de relieve la necesidad de un enfoque basado en los derechos, que se integre en los sistemas nacionales de seguridad y salud en el trabajo.



Proteger la salud y la seguridad es una de las responsabilidades primordiales de los sindicatos, que cuentan con importante experiencia acumulada y pueden ejercer funciones de formación e investigación especializadas.



En el Reino Unido, se han logrado acuerdos con varias compañías importantes para que responsables de salud y seguridad de los sindicatos proporcionan asesoramiento y orientación a las compañías en sus cadenas de suministro, mientras que en Escocia el Gobierno, las autoridades de salud y seguridad, gobiernos locales y la policía recomiendan que los especialistas sindicales tengan acceso a todos los lugares de trabajo de manera que todos los trabajadores y empleadores puedan beneficiarse de su experiencia y conocimientos.



’Otros deberían seguir estos ejemplos, que reconocen la escala y la complejidad del regreso al trabajo, movilizando las capacidades necesarias en cada centro de trabajo. Es algo que reviste aún más importancia en la economía ‘gig’ y los negocios de plataformas o basados en aplicaciones, como para el transporte de viajeros, donde los trabajadores están incorrectamente clasificados como ‘independientes’ y privados por tanto de un estatus de trabajadores y de la protección de un sindicato.



Además, no podemos asumir que el COVID-19 habrá desaparecido el día de mañana. Seguirá con nosotros durante tiempo y la resiliencia, tanto en relación con la salud de las personas como para la regeneración y el mantenimiento de la actividad económica, dependerá de que contemos con lugares de trabajo saludables y seguros’, añadió Burrow.



La CSI reclama además que el COVID-19 se clasifique como enfermedad profesional en los marcos normativos nacionales, incluyendo requisitos oficiales para su registro y comunicación, tanto a efectos preventivos como para garantizar compensación a los trabajadores…



