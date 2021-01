Sigue espíritu deportivo el paso de los mexiquenses rumbo a Juegos Olímpicos

• Externa lo que representa su hermano en su vida deportiva.



Zinacantepec, Estado de México, .- El camino a los Juegos Olímpicos de Tokio continúa para los atletas mexiquenses y esta vez el programa dominical ’Espíritu Deportivo’, que la Secretaría de Cultura y Turismo transmite a través de sus redes sociales, compartió una entrevista con el pentatleta Emiliano Hernández, que sigue en el proceso por ganar un lugar en la magna justa.



Mario Gómez, conductor del programa, conversó con el deportista del Edoméx, que como principales logros tiene ser considerado el mejor pentatleta de su categoría a nivel mundial en el 2019, quien compartió sus experiencias, desde cómo inició en el deporte siguiendo los pasos de su hermano, el medallista de bronce en los Juegos Olímpicos el Río de Janeiro 2016, Ismael Hernández.



’Mi infancia fue bastante movida porque desde muy temprana edad me dediqué al Pentatlón moderno, seguí los pasos de mi hermano, entonces desde los ocho años ya estoy en este mundo, pero fue bastante divertido porque fui descubriendo un mundo interesante y que me gusta’, expresó.



Acerca de lo que significa Ismael Hernández para él, dijo ’representa un hermano con el que he compartido grandes momentos, desde que estábamos pequeños, hasta momentos que hemos pasado del otro lado del mundo, hemos recorrido el mundo de manera conjunta y también representa un modelo a seguir, un ídolo el cual me ha demostrado que, con perseverancia y trabajo diario, se logran los resultados que uno se propone’.



Al hablar de la justa olímpica comentó ’es un reto que me emociona y me hace sentir muy contento, es la primera oportunidad que tengo para conseguir un lugar y estoy disfrutando el proceso, sí existe una presión, pero me gusta experimentar y por lo cual amo este deporte, sentirme capaz de hacer deporte y sentir que puedo llegar a unos Juegos Olímpicos y hacer algo como lo hizo mi hermano’.



Emiliano indicó que de no ser pentatleta le hubiera gustado ser futbolista, ya que éste le apasiona, pero si la vida no lo hubiera llevado por el deporte, él tiene gran gusto por la lectura y la música.