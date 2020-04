Sigue Guerrero en Fase 1 por COVID-19; ’no han aumentado los contagios’, asegura Héctor Astudillo

Dando seguimiento a la contingencia por el COVID-19, el gobernador Héctor Astudillo Flores señaló que hasta hoy, se continúa en la fase 1 y reiteró su llamado a la población para que se mantengan en sus domicilios y extremar medidas de atención a los sectores más vulnerables, como niños, niñas, adultos mayores y embarazadas y en periodo de lactancia.



El mandatario insistió en que este periodo no es vacacional, sino que es un receso orillado por cuestiones de salud y que por ser una pandemia a nivel mundial, debemos actuar con cuidado y responsabilidad, y que su gobierno actúa siguiendo los lineamientos del gobierno federal y las recomendaciones que emite la Organización Mundial de la Salud sobre este tema.



Por otra parte, señaló que la fase 1 del COVID-19 no implica el cierre de negocios, pero sí incluye restricciones para que no se den casos de contagio, y que se están analizando las medidas económicas que su gobierno habrá de implementar y añadió que se mantiene en contacto con el personal de las jurisdicciones sanitarias y directores de los hospitales en la entidad.



Por su parte, el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos que al día de hoy, se mantienen 4 casos confirmados de COVID-19, 16 negativos y 10 sospechosos y que se continúa con la compra de gel antibacterial y cubrebocas, que se distribuyen a todo el estado, además que el número de Covitel Guerrero 800 772 5834 ha recibido un considerable número de llamadas de la población.



En su oportunidad, el secretario de Turismo, Ernesto Rodríguez Escalona señaló que de acuerdo a la instrucción del Ejecutivo estatal, se instaron las oficinas de apoyo al sector turístico en los destinos que comprende el Triángulo del Sol. En este sentido, en Acapulco se ubica en la Costera Miguel Alemán 2408, con las líneas telefónicas 744 484 4159 y 744 484 7264; Ixtapa en Galo 1, con los teléfonos Ixtapa: 755 554 2979 y 755 544 8361, y en Taxco en avenida Plateros 1, con los teléfonos 762 622 1525 y 762 111 2745.



Por último se informó que los aeropuertos de Acapulco y Zihuatanejo se rigen por normas internacionales y cumplen con los protocolos correspondientes, además que este sábado la ocupación hotelera en la entidad registra el 35.3 por ciento y que la entrada de autos hacia el puerto es de 7 por minuto y 6 de salida.