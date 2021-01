Sigue la crisis electoral en U.S.A.

En mi publicación anterior comentaba sobre las elecciones de nuestro vecino del norte, en la que decía que aún no se definía quien era el candidato electo, bien, sucede que aún no está declarado quien es el ganador de los comicios a pesar de que los medios ’mainstreams’ insistan en que es el candidato demócrata quien ha ganado y algunos líderes mundiales más se hayan sumado a las felicitaciones anteriores…



En estas elecciones el proceso se ha vuelto complejo ya que hay denuncia de fraude en múltiples modalidades por parte del candidato republicano en seis estados de la unión americana, corresponde ahora a las cortes atender estas demandas de los estados en disputa, sin embargo, al parecer algunas resoluciones podrían llegar tarde ya que estiman que se darían el 22 de enero del 2021 y el presidente para el siguiente cuatrienio debe juramentar y ser investido el día 20, dejando de lado los dictámenes pasamos a la fecha clave para definir al presidente electo y esta es el 6 de Enero del 2021, ya que en esta fecha se contaran los ’votos’ o más propiamente dicho, se abrirá el cofre en donde están los votos que emitieron el 14 de Noviembre los compromisarios (otra manera de nombrarlos son ’electores’) del colegio electoral, si, en este punto también se me ha vuelto complejo y confuso esto, procurare aclararle según mi entender, sucede que el voto que emite el ciudadano no es directo, es decir, el ciudadano vota por los compromisarios que cada partido nómina y le indica a este hacia donde debe dirigir su voto, sin embargo el compromisario no está obligado a emitir su voto hacia el candidato presidencial del partido que lo nomino y a pesar de que el ciudadano le haya indicado el sentido del voto, dicho de otro modo, un compromisario nominado por los republicanos que haya sido elegido por los ciudadanos de su distrito podría haber emitido su voto por el candidato presidencial demócrata (upppsss), bien, ahora veamos lo siguiente, hay seis estados en controversia y no deben certificarse aún, aunque algunos los han certificado gobernadores y secretarios de estado a sabiendas que están en disputa , aparte de que no tienen la facultad para hacerlo, otros han enviado doble voto (a republicanos y demócratas) para no meterse en problemas, obviamente los votos de estos estados NO DEBERIAN ser válidos, y digo ’DEBERIAN’ porque se desconoce cuál será la actuación del vicepresidente actual, quien es el que tomará la decisión de validarlos o no, llegado a este punto y en caso de validarlos existe muy alta probabilidad de que se objete la decisión por parte de uno o más senadores y secundado por uno o más congresistas, los cuales discutirán en ambas cámaras por dos horas el caso de cada estado…



Ahondando en el punto de la actuación del vicepresidente, existen serias dudas de que incumpla lo que debe hacer, la desconfianza está fundada por una falta de acción anterior, expresamente el día 23 de Diciembre 2020 tuvo la oportunidad de invalidar los votos irregulares y los certificados por gobernadores y secretarios de estado; A tal grado llega este recelo que el gobernador de Texas ha demandado al vicepresidente para que actué de acuerdo a la ley…

Como podrá ver, considero que tendrá mucho más acción, intrigas, traiciones y sexo que en cualquier serie o película, y esto mi estimado lector, es la vida real, tenga por seguro que aunque resida en otro país y tenga la nacionalidad que tenga, le afectará…



¡¡¡Pase usted felices fiestas y un 2021 repleto de metas alcanzadas!!!

