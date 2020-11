Sigue mala calidad del aire en el Valle de México; ve medidas

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) informó que, continúan las medidas por altas concentraciones de ozono en la zona metropolitana del Valle de México; esto con el fin de proteger la salud de la población ante la exposición a niveles altos de contaminación.



De acuerdo con un comunicado de la Came, la información meteorológica emitida en las últimas horas indica que para el día de hoy continuará el cielo despejado la mayor parte del día, el viento será débil, la temperatura superior a 26 grados centígrados y la radiación solar será intensa.



’Se estima que las condiciones meteorológicas seguirán siendo desfavorables para la dispersión de la contaminación en el Valle de México’



Comisión Ambiental de la Megalópolis

Piden evitar hacer ejercicio al aire libre

La Came recomendó a la población mantenerse informados sobre la calidad del aire y evitar hacer ejercicio en exteriores entre las 13:00 y 19:00 horas para evitar exponer sus vías respiratorias a la contaminación.



¿Quiénes tienen prohibido circular?

Cabe recordar que por la mala calidad del aire y la contaminación que prevalece en la zona metropolitana del Valle de México, los autotanques o pipas de reparto de gal LP tienen prohibido circular entre las 5:00 y las 22:00 horas; esto de acuerdo con la terminación de la placa par.



Esta medida exenta a los autotanques que cuenten con válvula de desconexión seca.



’La Comisión Ambiental de la Megalópolis se mantiene atenta a la calidad del aire, la contaminación y de la evaluación de las condiciones meteorológicas prevalecientes en la zona metropolitana del Valle de México, e informará las condiciones en un boletín que se emitirá hoy a las 15:00 horas’



Came

Finalmente, la Comisión Ambiental de la Megalópolis agregó que el índice aire, contaminación y salud se puede consultar en la página web: www.aire.cdmx.gob.mx y en la aplicación AIRE, que se encuentra disponible para dispositivos iOS y Android.