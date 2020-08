Sigue sin salvavidas club Tiburones de Veracruz, desafiliado de Liga MX

+Demandará Federación Mexicana de Futbol, responsable del dinero, según la AMFPro



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- La escandalosa crisis que vivió el futbol mexicano, que llegó a ser mundial, con el extinto club Tiburones Rojos del Veracruz aún tiene pendientes qué resolver antes de dar por terminado el capítulo. Los afectados directos son, evidentemente, jugadores, jugadoras e integrantes de los cuerpos técnicos que siguen sin cobrar sus salarios adeudados hace más de un año.



El equipo llegó a la prensa internacional cuando los 11 jugadores decidieron hacer ’paro de piernas’ durante un partido oficial contra Tigres de la UANL. Durante los primeros minutos del juego se dejaron anotar tres goles en protesta por el impago salarial de la directiva. El juego se celebró en 18 de octubre de 2019.



Un reporte del portal Medio Tiempo, expone una nueva situación en la que involucra a una afianzadora, Sofimex, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales (AMFPro).



De acuerdo con la información del portal, la empresa se negó a pagar 10 millones de dólares a la FMF –unos 224 millones de pesos–, provenientes de un depósito que hizo el presidente de los escualos Fidel Kuri, lo cual era un requisito para permitirle participar en el torneo Apertura 2019 y resolver los adeudos y eventualidades del equipo jarocho.



La Federación, que encabeza Yon de Luisa, informó en una carta a la AMFPro de la situación y que en consecuencia demandará a la afianzadora. Álvaro Ortiz, presidente del organismo que protege los intereses de los jugadores, informó que primero solicitarán a la FMF que les explique por qué Sofimex se rehúsa a realizar el pago.



’Si hay o no fianza eso es una responsabilidad de la FMF’, subrayó Ortiz; ’por lo que yo tengo entendido sí debe haber, porque ahora va a demandar a la afianzadora».



La afectada con el tema sería directamente la FMF, por lo que es este organismo el que se encargaría de realizar el proceso legal de reclamo.



’Esperamos la buena voluntad que ha reiterado el presidente de la FMF’, agregó Ortiz. ’Que nos dé la cara y puedan cobrar (los adeudos) los jugadores, la verdad cada vez está más complicado este tema de Veracruz’, reconoció.



Y puntualizó:



«El que va a pelear o que va a demandar la fianza es la Federación; no los jugadores. De hecho en la carta nos dice que rebotaron el tema de los jugadores de Veracruz y las segundas divisiones. Ahora la FMF va a demandar a esta afianzadora, el beneficiario es la FMF y no los jugadores.’