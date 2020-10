Siguen a la alza las denuncias por hostigamiento y abuso de autoridad en contra de la alcaldesa Olga Medina en Los Reyes La Paz

La Paz, Mex.-Un grupo de comerciantes que se apostan desde hace años en las principales calles del centro de esta localidad en su calidad de comerciantes, se manifestaron en la explanada del palacio de gobierno, señalando a la presidenta municipal Olga Medina Serrano como la presunta autora intelectual de presuntamente pretender el aumento del 16 por ciento al pago predial, enfatizando a funcionarios menores que quien no acate esa negativa disposición se le despoje de su predio, no importando que cientos de familias si no es que miles podrían quedar en la calle sin tener la forma de cómo obtener algún ingreso para el sustento familiar, asevero el onceavo regidor del PRD Oscar Méndez Romero y los dirigentes del mismo partido, Irene Montiel y Marcelo Villa.

Los denunciantes coincidieron al decir, que Olga Medina ha tomado una equivocada decisión al pretender despojarlos de sus fuentes de trabajo no tomando en consideración que desde marzo del presente año la pandemia del COVID-19, ha causado estragos económicos deteriorando fuertemente el gasto familiar para el sustento de su familias acusando a la edil como arbitrarias, autoritarias, y abusivas acciones en contra de los que menos tienen.

Los manifestantes también acusaron a la alcaldesa Olga Medina de la deficiente policía municipal que existe en esta localidad, pues casi a diario las principales calles y las aledañas están a merced de la delincuencia organizada que aprovecha bien esta deficiencia para cometer asaltos con violencia a mano armada a transeúntes, comercios y casa-habitación, están a la orden del día, asalto con violencia a pasajeros en el transporte público, sin olvidar de los asesinatos que casi todos sino es que todos quedan en la impunidad, concluyeron