Siguen acercándose a Murillo: vinculan a proceso a exagente del MP Federal

La 4T le sigue la pista al exprocurador Jesús Murillo Karam. Esta vez un juez federal vinculó a proceso a Blanca Alicia Bernal Castilla, ex agente del Ministerio Público Federal que estuvo adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), y quien participó en la indagatoria de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.



Todo tipo de subordinados son investigados por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) por el caso Ayotzinapa, tal es el caso del exagente del MP referido así como del funcionario Tomás Zerón de Lucio.



Funcionarios federales consultados indicaron que la Fiscalía General de la República (FGR) la imputó por los delitos de tortura, contra la administración de la justicia y por contravenir el artículo 28 de la Ley de Desaparición Forzada.



El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal adscrito al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, consideró que la fiscalía aportó elementos que hacen presumir la probable comisión de dichos delitos, motivo por el cual la vinculó a proceso.



De acuerdo con los funcionarios, Bernal Castilla intervino en las diligencias contra Erick Uriel Sandoval Rodríguez, La Rana, quien fue señalado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) como uno de los integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos que participó en el ataque y desaparición de los estudiantes el 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.



En octubre de 2018, un juez federal ordenó la libertad de Sandoval Rodríguez.



La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) aseguró que la PGR había cometido una confusión, porque Sandoval Rodríguez no era la misma persona que apodaban La Rana, contra la que existían señalamientos de participar en el ataque.



El juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Matamoros no se pronunció en el sentido de si Erick Uriel Sandoval es o no la persona que participó en los sucesos de violencia; solo se limitó a señalar que las autoridades federales violaron el debido proceso, dentro la causa penal que se le inició por el delito de secuestro.



Días antes, el mismo juzgador decretó la libertad ’bajo reservas de ley’ de Sandoval Rodríguez, por el delito de delincuencia organizada.



La ex agente del Ministerio Público Federal fue detenida el pasado 11 de septiembre, fecha en que se entregó voluntariamente a la FGR el ex director de la Policía Federal Ministerial, Carlos Gómez Arrieta, quien también está vinculado a proceso y hoy está interno en el penal del Altiplano, por su presunta responsabilidad en los delitos contra la administración de la justicia y tortura en agravio de uno de los sospechosos de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.Rubén Mosso | MILENIO