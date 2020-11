Siguen bolsas al alza ante contrapesos en Estados Unidos

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

JUEVES, 05, NOVIEMEBRE, 2020, 11:25 hrs.

eToro

ECONOMIA EN EL MUNDO







El rally de las bolsas del mundo continúa esta tarde de martes en Europa, con alzas de entre 0.4% (el FSTE 100) y 1.7% (el IBEX), de acuerdo con la plataforma global de inversiones eToro. Ello a pesar del inicio del confinamiento en Gran Bretaña y los indicios de una doble recesión cerca.



El impulso viene desde Asia, que cerró con alzas generalizadas, que incluyeron un salto de 3.25% del índice Hang Seng. Por su parte, las bolsas de Estados Unidos abrieron esta mañana con el mismo ánimo de la semana, con el Dow Jones arriba 1.5%, el S&P 500 1.9% y el Nasdaq 2.24%.



Ello también a pesar de que las nuevas solicitudes de desempleo no bajaron tanto como se esperaban, permaneciendo en 751.000. Hay señales de que la recuperación se está alentando en Estados Unidos.



Los mercados de valores a nivel mundial subieron ayer cuando el candidato demócrata Joe Biden se acercó a la victoria en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. En un día monumental en el que Biden obtuvo la mayor cantidad de votos de cualquier candidato presidencial en la historia.



Los grandes ganadores fueron los gigantes de la tecnología y el sector de la salud, que bien podrían terminar con el escenario de sus sueños de una Casa Blanca de Biden y un Senado controlado por los republicanos. Sin ambas cámaras, la capacidad de Biden para aprobar aumentos de impuestos y aumentar la regulación se verá restringida, mientras que las empresas tecnológicas buscan una relación más fluida con China (crucial tanto para las cadenas de suministro como para el mercado de productos tecnológicos). Igualmente, Biden verá restringida su capacidad para reformar la atención médica.



En el S&P 500 del miércoles, el sector de la salud, de más de 6,000 millones de capitalización de mercado, ganó 4.5%, mientras que el sector de tecnología de la información de 11,000 millones, agregó 3.8%. El sector de servicios de comunicación de 5,000 millones, que incluye empresas de redes sociales como Facebook y Twitter, también agregó más de 4%.







Biogen sube más de 40% después de la noticia de la probable aprobación de un fármaco





Los tres principales índices bursátiles estadounidenses avanzaron sustancialmente ayer, y el rally de 3.9% del Nasdaq Composite lo llevó una vez más a cerca del 30% de ganancia en lo que va de año. Biogen fue uno de los mayores ganadores del índice. La acción subió más de 40% después de que se informó que los reguladores de EU tienen suficientes datos para respaldar la aprobación del medicamento experimental contra el Alzheimer de la compañía, Aducanumab. Facebook, PayPal y Amazon también ocuparon un terreno sustancial, terminando el día con alzas de 8.3%, 8.1% y 6.3% respectivamente.





El Promedio Industrial Dow Jones, que cerró el día 1.3% más alto, fue un caso de hambruna y festín. El proveedor de salud UnitedHealth Group lideró el camino con un aumento de 10.3%, seguido de 5.7% para Salesforce y 4.8% para Microsoft. En el otro extremo del espectro, las acciones más sensibles económicamente cayeron, incluido el fabricante de equipos de construcción Caterpillar y la firma química Dow. El par terminó el día con una baja de 7.4% y 4.7%, respectivamente.



S&P 500: +2.2% miércoles, +6.6% en el año

Dow Jones: +1.3% miércoles, -2.4% en el año

Nasdaq Comp.: +3.9% miérc., +29.2% en el año



Las acciones del Reino Unido se unen al rally mundial, a pesar de que se avecina una recesión de doble caída



Tanto el FTSE 100 como el FTSE 250 ganaron 1.7%, antes de que Inglaterra entre hoy en su nuevo confinamiento mínimo de un mes.



En el FTSE 100, AstraZeneca lideró el camino con una ganancia de 6.9%, en la misma ola que las acciones de salud de EU. La firma de seguridad de Internet Avast, Ocado Group y Next fueron los siguientes grandes ganadores en el FTSE, cerrando el día 6.3%, 5.4% y 5.2% respectivamente. En la parte inferior del índice estaban los nombres bancarios, con Standard Chartered, HSBC, Barclays, Lloyds y Natwest perdiendo un 2% o más.





Junto con las noticias económicas de Estados Unidos, los inversionistas tuvieron que digerir los datos que mostraban que la economía británica se encamina a una recesión de doble caída este invierno. La encuesta mensual de IHS Markit / Cips del sector de servicios mostró que la recuperación se estancó en octubre (la economía del Reino Unido está dominada por el sector de servicios). El Banco de Inglaterra ha adelantado el anuncio de su decisión sobre las tasas de interés de noviembre para esta mañana para evitar chocar con el anuncio del Canciller de la última ronda de medidas de estímulo del Covid-19.



FTSE 100: +1.7% miércoles, +22% en el año

FTSE 250: +1.7% miércoles, -18.7% en el año



Qué Vigilar



Uber: la empresa de transporte compartido y entrega de comida ha ganado 37.8% en lo que va del año. Si bien los viajes disminuyeron drásticamente debido a la pandemia, la empresa se ha beneficiado de la enorme demanda de comida para llevar a domicilio. Ayer, el precio de las acciones de la compañía subió 14.6% después de que los votantes decidieran eximirla, junto con su rival Lyft, de una ley laboral estatal que le habría requerido tratar a sus conductores como empleados en lugar de contratistas. La votación levanta una nube que se cernía sobre Uber, ya que las ramificaciones de costos en uno de sus mercados más grandes habrían sido graves. Uber presenta hoy su reporte del tercer trimestre después del cierre del mercado.





Alibaba: El reporte trimestral de hoy será interesante, ya que se produce dos días después de que la empresa se viera obligada a suspender la OPI de su brazo financiero Ant Financial, que incluye el popular servicio Alipay. La cotización, planificada para las bolsas de Shanghai y Hong Kong (sin pasar por EU) estaba preparada para recaudar decenas de miles de millones, pero la empresa se vio obligada a retirarse después de que los reguladores chinos plantearon preguntas sobre si la empresa cumplía con los requisitos para el mercado de Shanghai. Los analistas de Wall Street favorecen abrumadoramente una calificación de Compra para las acciones de la empresa.





Square: la firma de pagos ha sido uno de los principales beneficiarios de la pandemia de Covid-19, con el precio de sus acciones hasta la fecha arriba en más de 170%. La compañía reportará su tercer trimestre hoy después del cierre del mercado, un punto de interés puede ser el reciente financiamiento de la empresa de un proyecto de billeteras de criptomonedas. El motor del crecimiento de Square ha sido su servicio de pago móvil Cash App, que permite a los consumidores enviar dinero, gastar, ahorrar e invertir sin un banco. Actualmente, 22 analistas califican la acción como Compra o Sobreponderar, 17 como Retener, cinco como Subponderar y uno Vender.





Más de 80 empresas con una capitalización de mercado de más de 10,000 millones de dólares reportan ganancias en EU hoy, incluidas Tmobile, Bristol Myers Squibb, Linde y Electronic Arts



Esquina Cripto



Bitcoin alcanza su nivel más alto desde 2017





Bitcoin se disparó a su nivel más alto desde 2017 en medio de los resultados de las elecciones estadounidenses ayer y durante la noche. El criptoactivo más grande por valor de mercado rompió el nivel de resistencia de 14,000 dólares con el que ha estado coqueteando durante la última semana, cuando el líder Joe Biden se acercó a la Casa Blanca.





Esto lo lleva al precio más alto visto desde el último día de 2017, cuando cotizó por encima de los 16,000 dólares, antes de caer a la mitad de ese nivel en el espacio de un mes.





Los analistas dicen que la tendencia real que impulsa el precio es un dólar estadounidense debilitado que, habiendo subido marginalmente en las semanas previas a las elecciones, ha comenzado a disminuir una vez más en la última semana.





Según Bitcoinist, Dan Tapiero, cofundador de 10T Holdings y DTAP Capital, cree que la criptomoneda continuará al alza a medida que se desarrolle un mercado bajista del dólar estadounidense. Según se informa, la "inyección de liquidez sin precedentes" podría devaluar el precio del dólar con el tiempo.