Siguen liberando narcos; encabeza USA

En los últimos 15 años tanto el gobierno de México como el de Estados Unidos poco a poco han ido liberando a las "cabezas" de los cárteles como Francisco Rafael Arellano Félix, Rafael Caro Quintero, Vicente Zambada Niebla y en unos días podría salir libre Héctor ’el Güero’ Palma Salazar, en varios casos sin dejar en claro el motivo de su liberación.



’Muchos de estos capos la única cosa que saben es el narcotráfico. Yo creo que van a regresar a este negocio ilícito, pero no como lo hacían anteriormente, posiblemente para sostenerse, pero a ellos ya se les acabó la época de cuando eran capos grandes, muchos de ellos son hombres quebrados, grandes de edad’, dijo en entrevista Mike Vigil, exjefe de Operativos Internacionales de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).



No obstante, reconoce que una situación diferente se presentó con Rafael Caro Quintero, uno de los primeros narcotraficantes mexicanos en adquirir notoriedad. Su liberación en agosto de 2013 causó un fuerte malestar para el Gobierno de Estados Unidos, quien a la fecha lo busca para que responda ante la justicia de ese país por el asesinato del agente de la DEA, Enrique ’Kiki’ Camarena Salazar. Ahora Mike Vigil no duda en señalar que ’el Güero’ saldrá libre.



’No es la primera vez que la justicia en México ha hecho esto de que en la madrugada un Juez dicte que suelten a un capo, por ejemplo en 2013 hicieron lo mismo con Caro Quintero, sin avisarle al Gobierno, y lo que dijo el Juez es que ocurrió un error porque acusaron a Caro de homicidio y fue juzgado en una corte federal y que su jurisdicción era en una corte estatal, pero meses después la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que no era cierto’, comentó.



Ahora Caro Quintero anda libre en las montañas de Sinaloa, Sonora y Chihuahua, mencionó el exagente de la DEA. ’Esto puso las relaciones bilaterales contra el narcotráfico entre México y Estados Unidos en una situación difícil. Lo que hicieron con ‘el Güero’ no es cosa rara. El sistema jurídico está distorsionado, el crimen está trabajando con impunidad y no hay consecuencias’.



Actualmente 19 cárteles controlan el territorio mexicano, siendo los de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG) los más fuertes, de acuerdo con un reporte publicado en 2020 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Santiago Nieto Castillo. Pero antes de estos grupos criminales, la dinámica del narcotráfico era diferente.



El Cártel de Guadalajara, a cargo de Miguel Ángel Félix Gallardo, controlaba el narcotráfico en la mayor parte de México en los años 80 durante la presidencia de Miguel de la Madrid. En esta organización también estaban Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, ’Don Neto’.



El auge del Cártel de Guadalajara hizo que la organización formara vínculos con sus pares en Colombia y traficara cocaína hacia los Estados Unidos. Sin embargo, la prosperidad dio un vuelco de 180 grados con el asesinato del agente de la DEA, Enrique ’Kiki’ Camarena, en febrero de 1985.



El asesinato del agente de la DEA provocó que Estados Unidos presionara a México para capturar a Caro Quintero y a varios líderes del Cártel de Guadalajara. En esa época, ’El Güero’ Palma y Joaquín ’El Chapo’ Guzmán Loera eran lugarteniente de Félix Gallardo, alias ’El Padrino’.



Luego de las detenciones de Caro Quintero (abril de 1985) y Félix Gallardo (abril de 1989), el Cártel de Guadalajara se dividió, dejando el control de rutas de la siguiente manera: la de Tijuana (Cártel de Tijuana) en manos de sus sobrinos, los hermanos Arellano Félix; la Costa del Pacífico (Cártel de Sinaloa) en manos de ’El Güero’ Palma y ’El Chapo’ Guzmán; la de Ciudad Juárez (Cártel de Juárez) para Amado Carrillo Fuentes, alias ’El Señor de los Cielos’, y el corredor de Matamoros (Cártel del Golfo) para Juan García Ábrego. Al paso de los años, del Cártel de Sinaloa, con Ismael Zambada y ’El Chapo’ al frente, se separó otro brazo, el de los Beltrán Leyva.



Héctor ’El Güero’ Palma Salazar es junto a Joaquín ’El Chapo’ Guzmán —su compadre— uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa, organización criminal desde la cual sostuvieron una rivalidad violenta contra los hermanos Arellano Félix, sus antiguos colegas, quienes fincaron un cártel con los mismos apellidos, el cual se afianzó en Tijuana, Baja California.



’El Güero’, uno de los capos mexicanos con mayor fuerza en los años noventa, fue absuelto el pasado sábado por el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Jalisco, de la acusación en su contra por la comisión del delito de delincuencia organizada. No obstante, no fue puesto en libertad de inmediato sino hasta el martes, cuando 10 minutos después de salir del penal del Altiplano fue interceptado por elementos de la SEIDO y de la FGR, quienes lo detuvieron. Ayer, un Juez de Distrito evaluó el caso y decretó un arraigo por 40 días, ’mismo que deberá ejecutarse en el Centro de Investigaciones Federales de la Fiscalía General de la República’.



Para junio de 1995, la caída de Héctor ’El Güero’ Palma se precipitó a raíz de que la avioneta en la que viajaba para asistir a una boda se estrelló. El capo fue detenido en una casa localizada en Zapopan, Jalisco, donde se recuperaba.



Palma Salazar cumplió una condena de siete años de cárcel por la posesión de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas en el penal de alta seguridad de Puente Grande, donde coincidió con su socio, Joaquín ’El Chapo’ Guzmán, y unos días antes de ser excarcelado fue notificado de una orden de extradición a EU.



El proceso para su entrega a Estados Unidos tardó cinco años y en enero de 2007 finalmente fue enviado junto con un grupo de 14 capos al país vecino, donde se declaró culpable en 2008 de traficar con cocaína y fue condenado a 16 años de cárcel. Aunque debía cumplir una condena hasta 2024, se adelantó su salida de prisión por buen comportamiento.



Fue así que en junio de 2016 fue entregado por el Gobierno de EU a las autoridades mexicanas en el cruce del puente fronterizo de Matamoros, en Tamaulipas, y posteriormente recluido en el penal de ’El Altiplano’, en el Estado de México, acusado de asesinar en mayo de 1995 a Antonio Contreras, subcomandante de la Policía Judicial del estado de Nayarit y de su escolta José Cruz. Ahora, Héctor ’El Güero’ Palma Salazar está a un pie de salir de prisión.



Eduardo Arellano Félix, alias ’El Doctor’ fue detenido en octubre de 2008 en Tijuana, extraditado a Estados Unidos en 2012 y condenado en 2013 a 15 años de cárcel por los cargos de lavado de dinero y conspiración para el uso de ganancias ilícitas en ese país; sin embargo según los datos del Departamento de Prisiones (BOP) el capo será liberado el próximo 18 de agosto.



Francisco Rafael Arellano Félix fue detenido en 1993 en Tijuana, y extraditado a Estados Unidos en 2006. Dos años después fue puesto en libertad. No obstante, en 2013 fue asesinado durante una fiesta por una sicario vestido de payaso.



Vicente Zambada Niebla (Culiacán, 1975) fue arrestado en México el 19 de marzo de 2009 y extraditado a los Estados Unidos en febrero de 2010.



Hijo de Ismael ’El Mayo’ Zambada, líder de una facción del cartel de Sinaloa, fue sentenciado en 2019 a 15 años de prisión por un Juez en Chicago. Ese mismo año el exmiembro del Cártel de Sinaloa fue uno de los testigos estrella en el juicio a Joaquín ’El Chapo’ Guzmán en Brooklyn, Nueva York.



Su cooperación en el juicio de ’El Chapo’ le valió la reducción de su condena y además se especuló que al quedar en libertad, alrededor del año 2022, se volvería un testigo protegido. Sin embargo, Zambada Niebla ya no se encuentra bajo custodia del Departamento de Prisiones de Estados Unidos (BOP), informó a la agencia AP el pasado 30 de abril.Guadalupe Fuentes López | SIN EMBARGO