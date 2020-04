Siguen los operativos de suspensión temporal de comercios y mercados de Toluca por COVID-19

Cierran temporalmente establecimientos que no corresponden a insumos de primera necesidad.

• Implementan este operativo de inspección y supervisión en estrecha coordinación con el ayuntamiento de Toluca.



Toluca, Estado de México, 22 de abril de 2020. Con la indicación prioritaria de salvaguardar la salud de los mexiquenses en la Fase 3 de la pandemia por COVID-19, continúan los operativos para que dejen de operar temporalmente los comercios no prioritarios.



En los operativos participan, de manera coordinada, la Secretaría General de Gobierno, a través de la Coordinación General de Protección Civil estatal y municipal del ayuntamiento de Toluca, así como autoridades de los tres órdenes de Gobierno, que llevaron a cabo el operativo de inspección en diferentes establecimientos, comercios y mercados de la capital mexiquense.



Con la presencia y participación de la Policía municipal de Toluca, estas tareas comenzaron en la avenida Independencia, Benito Juárez, Primero de Mayo y Miguel Hidalgo.



Contó además con la participación de elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México (Inveamex), la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coprisem), así como la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), quienes emitieron las recomendaciones oportunas para mitigar la propagación del coronavirus en el municipio.



En ese sentido, indicaron a los dueños de los negocios establecidos que sólo se permitirá dar servicios a quienes ofrecen productos de primera necesidad, como aquellos que tienen que ver con el rubro de salud, mientras que los que lleven a cabo actividades consideradas no esenciales, fueron invitados a cerrar sus establecimientos de forma temporal.



Es importante destacar que pese a la resistencia mostrada por algunos grupos, se encontró menos presencia de comerciantes informales y también una disminución en comercios fijos y semifijos.



Entre los propietarios de los comercios que aceptaron cerrar sus negocios en el primer cuadro de la ciudad, derivado de las recomendaciones hechas por las autoridades sanitarias, destacan tiendas de ropa y calzado, casas de empeño, papelerías, bisuterías y boneterías, de vinos y licores, ferreterías, estéticas, cosméticos y manualidades, así como centros joyeros y mueblerías, entre otros.



Para el caso de los comercios dedicados a la venta de alimentos, se les recordó que ésta será sólo para llevar, en tanto que los vendedores deberán utilizar guantes y cubrebocas.



Con perifoneos de las unidades de Seguridad Pública y Protección Civil municipal, también se invitó a la población a permanecer en casa.



En el Mercado Juárez, con el apoyo de elementos de la Policía estatal y municipal, también se llevaron a cabo las inspecciones pertinentes con el exhorto a retirar a los comerciantes que no están dedicados a la venta de artículos de primera necesidad, por lo que algunos negocios accedieron a bajar las cortinas de sus espacios.





De igual manera, las autoridades del Estado de México mantienen operativos de supervisión e inspección permanente en las zonas del Valle de México y oriente de la entidad para constatar la disminución del flujo de personas en las zonas más pobladas.



Como parte de estos operativos, las autoridades realizan acciones para impedir la instalación de tianguis, mediante la colocación de cintas de acordonamiento en plazas cívicas, parques y áreas comunes, así como tareas de disuasión para evitar la concentración de personas por parte de las policías estatal y municipal.



Asimismo, se realizan jornadas de sanitización y las medidas anunciadas de reducción en la capacidad operativa del transporte público.



Estas acciones se desarrollaron en municipios como Cuautitlán Izcalli, Atizapán de Zaragoza, Huixquilucan, Ecatepec y Chiconcuac, en otros.



Ante la declaratoria del inicio de la Fase 3 por COVID-19 y a fin de atender las medidas de reforzamiento anunciadas por el jefe del Ejecutivo mexiquense, la Secretaría General de Gobierno invita a la población en general y propietarios de comercios No Esenciales en la entidad, a fortalecer la Jornada Nacional de #SanaDistancia y atender la campaña #QuédateenCasa, con el fin de reducir la movilidad de personas, en momentos en que el comportamiento de la pandemia así lo exige.