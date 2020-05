Siguen saliendo voces que contradicen a Calderón: sabía de narcosecretario, se le dijo y lo defendió

En los últimos días, el ’yo le advertí a Calderón sobre García Luna’ ha puesto en serios aprietos a quien fuera Presidente de México y jefe directo de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública federal, hoy acusado en una corte de Nueva York de presunto narcotráfico y de recibir millonarios sobornos por parte del Cártel de Sinaloa.



Desde el pasado 10 de diciembre de 2019, cuando fue aprehendido, la expresión de no sorpresa ha sido recurrente. Sin embargo, el tema resurgió luego de la publicación en la revista Proceso de la entrevista con la exembajadora de Estados Unidos, Roberta Jacobson, en la que aseguró que el Gobierno de Calderón contaba con información sobre la relación entre García Luna y el narcotráfico.



Así, las voces de Javier Sicilia, Gerardo Fernández Noroña, Lydia Cacho y Anabel Hernández, vibran de nuevo con el ’yo se lo dije’ en su momento cuando Calderón aún estaba en el poder. Se le advirtió en reuniones, en el Zócalo, en el Congreso.



El expresidente desde aquel día de diciembre del año pasado ha optado por negarlo, que contrario a lo que dicen los activistas y las periodistas, él no sabía nada. Incluso el día de la detención de García Luna aseguró: ’Quiero precisar que desconocía por completo los hechos que se le imputan, ya que jamás tuve información o evidencia sobre ellos. Por lo mismo, me sorprende profundamente lo que está ocurriendo’.



Y esta semana, tras la publicación de la entrevista que Jacobson dio a Proceso, dijo que era falsa la afirmación de que él sabía de los nexos de García Luna y que el trabajo de cooperación con Estados Unidos durante su administración ’alcanzó niveles sin precedentes’. Ya luego comentó que se trataba de una cortina de humo del Gobierno actual para distraer de otros temas.



Pero el pasado ahí está e insiste en recordar que Calderón escuchó más de una vez que algo al parecer no iba bien con García Luna.



’Eres un asesino’, le gritó desde sus curul Gerardo Fernández Noroña a García Luna durante su comparecencia en la Cámara de Diputados en el año 2009. En 2011, el poeta Javier Sicilia le pidió a Calderón desde el Zócalo capitalino: ’Quiero pedir la renuncia del Secretario de Seguridad Pública. Queremos oír un mensaje del Presidente de la República con esa renuncia diciendo que sí nos oyó’.



Anabel Hernández reveló en sus libros y sostiene en entrevistas que fue la única periodista en México que señaló directamente que García Luna estaba trabajando para el Cártel de Sinaloa cuando él era Secretario de Seguridad Pública federal.



Lydia Cacho también escribió en sus libros que ella le dijo a Calderón: ’García Luna está implicado, protegiendo a los cárteles que se dedican a la trata y explotación de mujeres, y que son parte de las redes de feminicidas seriales. Su respuesta fue muy puntual: ‘caiga, quien caiga’. Era su frase favorita’. Daniela Barragán | SIN EMBARGO