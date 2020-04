Silvia Pinal sufre grave accidente, piden donadores de sangre.

Este viernes se dio a conocer que la primera actriz Silvia Pinal tuvo un fuerte accidente dentro de su casa, según lo relatado por Maxine Woodside, la matriarca de las Pinal se habría resbalado, teniendo como resultado una grave lesión en la cadera. A raíz de la caída, la actriz tuvo que ser trasladada al hospital Ángeles Interlomas para ser atendida.



De acuerdo con Maxine, anfitriona del programa "Todo para la mujer", doña Silvia Pinal será operada el día de hoy, 24 de abril, en punto de las 14:00 horas.



Por ello, la periodista de espectáculos solicitó donadores de sangre para la primera actriz. Quienes así lo deseen, pueden acudir al nosocomio mencionado para hacer las donaciones.



También su hija Alejandra Guzmán, compartió una imagen en sus redes sociales donde pide el apoyo del público.



"Amigos. Mi mamá está delicada, necesito su ayuda, sangre rh O negativo, con 4 horas de ayuno en el hospital Ángeles de Interlomas", escribió la rockera.



La información también fue confirmada por Flor Rubio, quien minutos después del anuncio intervino con el reporte de último minuto en "Venga la alegría".



Recordemos que hace poco la actriz estuvo hospitalizada el pasado mes de febrero.



Lo que pasó es que le empezó a doler el estómago, la trajimos al hospital y resultó que traía la vejiga un poco inflamada, entonces se va a quedar en observación dos días para ver qué sucedió; pero es más bien un chequeo, no tiene nada de gravedad, simplemente tienen que ver porque está inflamada, aseguró la hija de la primera actriz, Sylvia Pasquel, a "Quién".



Esta no es la primera vez que doña Silvia tiene que permanecer internada, en marzo de 2019 estuvo bajo observación durante siete días, debido a una neumonía multifocal, después de ese tiempo recibió el alta y pudo continuar con los antibióticos en su casa. En aquella ocasión incluso su ex pareja Enrique Guzmán estuvo al pendiente de la salud de la musa de Luis Buñuel.