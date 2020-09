Simplemente Guatemala

Es solo un juego… Hace un par de días la Federación Mexicana de Fútbol anunció que el próximo encuentro amistoso de la Selección Azteca será contra el representativo de Guatemala. Originalmente se tenía planeado fuera contra Costa Rica pero ante el problema de la pandemia, además de cuestiones logísticas los ’ticos’ declinaron su participación.



Esta problemática obligó a que los federativos del tricolor se dieran la tarea de buscar rival para el representativo nacional. Por el Coronavirus es sumamente complicado encontrar países que estén en condiciones de armar un equipo, y salir de su lugar de origen para viajar a otros países, sabiendo de los riesgos de salud a los que se enfrentarán.



Todo hacía suponer que el juego amistoso de México en el Estadio Azteca sería cancelado. Después de buscar candidatos y posibilidades se encontró a Guatemala, quienes aceptaron venir a la Ciudad de México y estar presentes el próximo miércoles 30 de septiembre para ’ayudar’ a que el equipo que dirige Gerardo Martino sostenga su primer partido del 2020; obviamente el encuentro se efectuará a puerta cerrada.



De hecho Guatemala no obtendrá beneficio económico, aunque la Federación Mexicana de Fútbol sí les solventará los gastos de avión, hoteles, comidas y exámenes de Covid-19. En el factor deportivo los guatemaltecos salen beneficiados ya que, al no ser una selección reconocida a nivel mundial, siempre están buscando rivales de alto calibre que les ayuden a promocionar a sus jugadores y su imagen internacional.



Para México es un partido que del rival futbolísticamente hablando no pueden esperar mucho. Están conscientes que las exigencias serán mínimas. Ojalá que, dentro de sus posibilidades, los jugadores aztecas le den la seriedad y se puede apreciar un encuentro técnicamente bien jugado; que deje un agradable sabor de boca a los nobles aficionados nacionales, quienes en todo momento apoyan. Sobre todo porque desde hace tiempo extrañan ver un partido del Tricolor.