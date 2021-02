Sin apasionamiento ni dogmatismo se analizará regulación de redes sociales: Ricardo Monreal

Sin apasionamiento ni dogmatismo se analizará regulación de redes sociales: Monreal



El senador informa que este viernes habrá una reunión con el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, para analizar el contenido de la Ley Orgánica de la FGR.



El senador Ricardo Monreal subrayó que antes de presentar su iniciativa para regular las redes sociales se escucharán todas las opiniones, pues consideró que es tal la cantidad de comentarios que se ha recibido, que se atenderá lo que la gente quiera ’sin ningún apasionamiento o dogmatismo’.



El coordinador de Morena en el Senado, reveló que durante los últimos días ha recibido alrededor de mil 200 comentarios sobre su iniciativa, en tanto qué hasta ayer el proyecto había sido descargado más de seis mil veces de su página oficial.



En entrevista, el coordinador parlamentario de Morena insistió en que el proyecto busca proteger y defender el derecho a la información y la libertad de expresión de los usuarios de estas plataformas.



Respecto a los comentarios del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador sobre que los medios deben regularse por sí mismos, el senador dijo respetar su opinión, sin embargo, ’vamos a seguir escuchando a todos’.



Monreal Ávila destacó que se trata del primer borrador que se publicó para que, durante tres semanas usuarios, plataformas, académicos y especialistas emitan su opinión, para ’sin ningún apasionamiento o dogmatismo atendamos lo que la gente quiera’.



El senador también dio a conocer que el trabajo de dictaminación sobre la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República está avanzado, por lo que la intención de la mayoría legislativa es que la próxima semana concluya este proceso y sea aprobada.



Dijo que se modificó gran parte del contenido original de la iniciativa y se flexibilizó a raíz de las propuestas de legisladoras y legisladores de diversas fracciones parlamentarias.



En este sentido, informó que mañana sostendrá una reunión con el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, para analizar conjuntamente el estado de la propuesta.



Será una larga reunión, puntualizó, en la que participarán los aliados de la mayoría legislativa en la Cámara Alta: PT, PES y PVEM. Detalló que el Fiscal recibirá preguntas y dudas sobre el contenido de la iniciativa.



En otro tema, dijo que el Presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, está invitado al recinto legislativo para participar en una Sesión Solemne, que se llevará a cabo entre el 23 y el 25 de febrero. Está invitado a conversar sobre los problemas del continente y del mundo, apuntó.



Sobre las acciones del Banco de México para bancarizar a migrantes, Monreal Ávila afirmó no saber si esto resuelve el problema de que los dólares se canjeen al 30 o 40 por ciento de su valor, pero reconoció que se haga el esfuerzo.



El senador detalló que los migrantes no se bancarizan porque no tienen documentos. En este sentido subrayó que su iniciativa para reformar la Ley del Banco de México busca ayudar a estas personas y a sus familias, las cuales viven en la pobreza.



En cuanto a las inconformidades al interior de la militancia de Morena, el legislador hizo un llamado a la unidad para acompañar al Presidente de la República, pues ’requiere del apoyo social y del respaldo popular para continuar en el proceso de trasformación profunda de las instituciones’.



Subrayó que López Obrador requiere un partido unido, fuerte y cohesionado que lo acompañe en las decisiones de trascendencia mundial que ha emprendido.