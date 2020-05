Sin apoyos pararía el transporte público concesionado en Edomex

En caso de que el Gobierno del Estado de México no otorgue ningún apoyo o subsidios a los concesionarios del transporte público de pasajeros, y de continuar las restricciones por la contingencia de Covid 19, en un mes pararían gran parte de las rutas de la entidad por falta de ingresos: CDMX destinó 400 mdp para el sector en Edomex no hay respaldo.



Al respecto, el diputado Nazario Gutiérrez Martínez, titular Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Legislatura local exigió la urgente comparecencia virtual del Secretario de Movilidad, Raymundo Martínez Carbajal para que informe las medidas que se tomarán para evitar el colapso del sector.



Sentenció el morenista: ’Los transportistas están en una situación económica grave y piden que la Legislatura levante la voz para apoyarlos, pues han sido un sector satanizado y usado como botín electoral; hoy en esta contingencia, no hay una estrategia para enfrentar la crisis en el sector y pueden colapsar’.



Ernesto Vite Tello, presidente de la Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana, que agrupa al 72 por ciento de concesionarios de la entidad advirtió que el aforo de pasajeros bajó entre el 60-70 por ciento; cada unidad gasta entre 120 y 170 pesos diarios para garantizar medidas de sanidad y prevenir contagios, con uso de cubrebocas y guantes para operadores, gel antibacterial y líquido para sanitizar en cada viaje.



Advirtiendo el líder transportista, que: ’En un mes, la totalidad de las empresas concesionarias pararían, no en desacato o incumplimiento de nuestra responsabilidad, sino en la imposibilidad económica de prestar el servicio’.



Los representantes de choferes lamentaron que mientras en la Ciudad de México, el gobierno destinará $400 millones de pesos para apoyar al transporte público de ruta y corredor, en el territorio mexiquense no hay ningún tipo de asistencia, subsidios o apoyos solidarios, más que exigencias y operativos contra el sector.



Vite Tello agregó que además de los bajos ingresos por falta de pasaje, los concesionarios deben pagar cada mes los créditos de sus unidades, pues un 60 por ciento está en esta condición, y agencias como Nissan no están respetando los cuatro meses para negociar o retirar intereses por la contingencia.



Héctor Edmundo Escalona Piña, director general del Consorcio de Emprendedores del Transporte, que agrupa a 10 mil agremiados reiteró que el sector no aguanta más y está a punto de colapsar, pues deben sanitizar unidades, traer ocupación menor al 50 por ciento en la unidad, pagar casetas y enfrenar operativos de la autoridad estatal.



’El Secretario de Movilidad cuando tenía que presumir estrenaba camiones, y ahorita no se aparece, no ha salido a dar una palabra de aliento a los transportistas para decir cómo vamos a salir de la crisis, no hay programa de ayuda, ni subsidios en prórrogas’, acusó el líder transportista.



Lamentó que haya ausencia total del gobierno mexiquense para apoyar al sector, y minimice la problemática, pues ha dejado en manos de los concesionarios la salubridad, como ya lo hizo en seguridad, sin otorgar herramientas para ello, y adicionalmente deben enfrentar la atención a sus trabajadores contagiados y apoyarlos económicamente.



Luis Alejandro Bernal Sánchez, presidente del Bloque de Transportistas del Valle de Toluca, con presencia en 35 municipios, lamentó que el gremio transportista sea ignorado, ya que, de cada 90 taxis, solo operan 10, por falta de pasaje, pues sus mayores clientes son alumnos y madres de familia.



’Que mal que en tiempo de elecciones sí nos voltean a ver, para que portemos sus cartelones y los promocionemos, ahora que necesitamos apoyo ni siquiera se pronuncian por un subsidio o beneficios para nosotros’, clamó.



Hoy de cada 90 taxis, solo operan 10 por falta de pasaje, pues sus mayores clientes son alumnos y madres de familia que ahora están en sus hogares como parte de las medidas de distanciamiento social por Covid 19.



Por último, el legislador texcocano Nazario Gutiérrez, exigió una respuesta inmediata del Gobierno mexiquense ante las demandas de los transportistas, y que se aplique un estricto programa de austeridad al aparato burocrático, para eliminar gastos onerosos en viáticos, renta de vehículos y gratificaciones salariales, y destinarlos al transporte, pues hay un abandono total en la atención de los rubros esenciales como este sector, el agropecuario y el de salud, en pleno pico de contagios de Covid19.