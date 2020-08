Sin avances para solucionar la huelga minera de Taxco, alerta el sindicato

Taxco, 5 de agosto. ’No hay avances ni se reanudaron las mesas de negociación por parte del gobierno federal y Grupo México (GM) para la solución a la huelga minera de Taxco’, alertó el secretario general de la sección 17 del Sindicato Nacional Minero, Roberto Hernández Mojica.



Dijo que se creyó que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social federal (STPS), con la reapertura parcial de las actividades el lunes pasado, se llamaría también a la continuación de la séptima mesa de negociación que se quedó pendiente antes de la pandemia del Covid-19, sin embargo, no ocurrió.



Expresó que es el indicativo de que no le interesa regresar al diálogo para la reapertura de las minas de Taxco, y resolver la huelga minera.



Indicó que desde la semana pasada se esperó alguna respuesta o llamado especial de la STPS, para que se comenzara con los pendientes, pero no fue así, y ’seguiremos esperando, haber cuando se regresa al diálogo con la empresa’.



Hernández Mojica precisó que la dependencia federal está a favor de GM, porque han transcurrido los días desde que se cumplieron los 13 años de huelga y nada se ha dicho en torno a la negociación.



También mencionó que los días continúan, y se está perdiendo la credibilidad del gobierno federal a un año de que comenzaron las mesas de negociación y sólo se han desarrollado seis, de las cuales ninguna ha tenido una respuesta favorable, sino que se entregaron los pliegos petitorios y no hay más.



Aceptó que sí hay desesperación de los 137 mineros que aún se han mantenido en el movimiento de huelga, lo que representa un cansancio largo, pero al mismo tiempo se lucha para las futuras generaciones, con una empresa que ha sido soberbia y no ha permitido flexibilizar sus propuestas para reaperturar las minas de Taxco.



’Tenemos fe de la promesa que nos hizo el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien se comprometió a solucionar el conflicto general de los mineros’, señaló.