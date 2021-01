Sin contratiempos inició la vacunación contra Covid-19 a personal de salud en Guerrero: Héctor Astudillo

www.guerrerohabla.com



• Las vacunas no se comercializan, reitera el ejecutivo y pide a la población que no se deje sorprender



• Expresa su reconocimiento a los elementos de la SSP por el día del Policía Estatal y destaca que Guerrero ya no está en los primeros lugares de hechos delictivos



Chilpancingo., Gro, 13 de enero de 2021.- Con un reconocimiento a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública por el día del Policía Estatal, el gobernador Héctor Astudillo Flores anunció que este miércoles inició el proceso de vacunación a personal del sector Salud que está en la primera línea de atención de pacientes infectados por Covid-19.



En la transmisión diaria, acompañado del secretario de Finanzas y Administración, Tulio Samuel Pérez Calvo; del secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, el mandatario estatal señaló que la aplicación de las primeras 9 mil 820 dosis de la vacuna contra el Covid-19, en su primera etapa contempla al personal médico del sector salud que se encuentra en primera línea de atención a los pacientes de este virus.



Hizo un llamado a la población a que no se deje sorprender porque la vacuna contra el Covid-19 no se comercializará, y solo se aplicará a través de las vías institucionales, es decir, que su aplicación será única y exclusivamente, a través del personal de salud de los gobiernos estatal y federal.



En este sentido, dijo que de acuerdo al esquema de vacunación existente, el primer grupo en recibir la vacuna es el personal médico y posteriormente se aplicará a los adultos mayores, por ser el sector más vulnerable que registra el mayor número de fallecimientos.



El secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, detalló que las 9 mil 820 dosis de vacuna contra el Covid-19 que llegaron ayer al estado, fueron enviadas, bajo la coordinación de la Secretaría de Marina, a los distintos hospitales del estado, para dar inicio este miércoles con su aplicación a todo el personal médico de primera línea de atención, que se espera concluir en tres días, quedando pendiente la segunda dosis que deberá aplicarse dentro de tres semanas.



Al presentar el reporte técnico sobre la evolución del Covid-19 en la entidad, Carlos de la Peña Pintos detalló que Guerrero acumula 27 mil 308 casos positivos y 2 mil 799 defunciones.



En las últimas 24 horas se registraron

142 nuevos casos y se mantienen 559 casos activos, siendo Taxco el municipio que registra una mayor incidencia en este rubro.



De la Peña Pintos indicó que hay 337 pacientes hospitalizados, 135 de ellos estables, 146 graves y 56 intubados, manteniendo una hospitalización promedio del 52 por ciento, debajo de la media nacional que es del 58 por ciento, las defunciones se mantienen en un promedio de 15.2 decesos por día.



Reconoce a los elementos de la SSP en el día del Policía Estatal



En esta ocasión, el ejecutivo guerrerense estuvo acompañado de los oficiales Luz Elena García Romero y William Cortés Valdivia, a quienes pidió que transmitan su reconocimiento a sus compañeros de la Policía del Estado, porque es una corporación conformada por mujeres y hombres con un gran valor y con una gran determinación que han colaborado para lograr que se pueda tener mejores condiciones de seguridad en Guerrero.



’No son los tiempos de hace 5 años o algo de hace 6, son tiempos diferentes y esto permite por supuesto que se pueda vivir en mejores condiciones en el tema de seguridad, Guerrero, que anteriormente estaba en los primeros lugares de todo lo malo, hoy Guerrero pues anda en alrededor del décimo lugar, que estamos en espera, esperamos salir en décimo lugar y todo esto se debe a que ha habido una gran coordinación con la Defensa Nacional, con la Marina, con la Fiscalía del Estado, con la Guardia Nacional, pero también con la Policía del Estado’, apuntó.