Sin control violencia, robo y homicidios en Nicolás Romero: PAN

· Brutal crimen de cinco mujeres, tres menores de edad, exhiben la inseguridad y el gobierno morenista de Armando Navarrete López



La violencia, la inseguridad, robo a transporte público y homicidios están sin control y a la alza con un gobierno incapaz de brindar seguridad a los 300 mil habitantes de Nicolás Romero, que tiene como alcalde al morenista, Armando Navarrete López.



No hay día en que no haya asesinatos, dijo Jorge Inzunza Armas, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de México.



Condenó multi homicidio de la noche del miércoles, cuando fueron acribilladas cinco mujeres, tres de ellas, menores de edad.



Los ciudadanos y ciudadanas de Nicolás Romero están hartos de un gobierno similar al federal, lleno de ocurrencias, sin política pública para contener la delincuencia y la violencia que lleva a tener 15 o más homicidios al día, dijo Inzunza Armas



Los datos de la incidencia delictiva en comparación con enero del 2018 a enero de 2020 indican que el robo de vehículos es de 10 a 15 diarios, el robo a transeúntes 25 personas despojadas de sus pertenencias cada 24 horas y 10 a casa habitación.



El presidente municipal parece ser de ornato, pues no hay acciones en favor de la ciudadanía que cada día tiene temor de salir de casa y más cuando el contagio del Covid-19 también tuvo grave incremento en el municipio, que obligó a cerrar todo, Jorge Inzunza.



’Con un presidente municipal incapaz y tolerante, todos los días hay 35 robos denunciados en el transporte público, 12 violaciones, 33 extorsiones y 45 casos de violencia de género. De igual forma, reveló Inzunza, tres robos a cuentahabientes, lesiones y daño en bienes a 22 personas cada día que son denunciados sin tomar en cuenta la cifra negra.



En Nicolás Romero, dijo Inzunza Armas, hay 58 carpetas de personas desaparecidas por un gobierno que no es eficaz, que tolera la corrupción, la violencia y las acciones del crimen organizado.